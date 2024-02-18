ضغوط بيع تفقد «تاسي» ثلثي المكاسب في جلسة و59 % من السيولة للشركات الصغيرة

حافظ مؤشر "تاسي" على السلسلة الأطول من الارتفاعات منذ أغسطس 2021 للجلسة الـ12 على التوالي ليغلق عند 12502 نقطة كاسبا 17 نقطة ما يعادل 0.14 %. وجاء الأداء الإيجابي رغم تراجع الشركات الكبيرة، إلا أن الشركات المتوسطة والصغيرة واجهت الضغوط لتقود السوق نحو الارتفاع، حيث استحوذت الصغيرة على 59 % من السيولة بينما 26 % في المتوسطة و13% في الكبيرة.

الأداء لم يكن قويا للمؤشر حيث فقد نحو ثلثي المكاسب، ما يظهر بداية للضغوط البيعية، وإن لم تستطع السوق مواجهة تلك الضغوط ستتأثر سلسلة الارتفاع الطويلة. ستواجه السوق مقاومة عند 12537 نقطة بينما الدعم 12478 نقطة.

الأداء العام للسوق

افتتح مؤشر "تاسي" عند 12494 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 12534 كاسبا 0.4 %، في نهاية الجلسة أغلق عند 12502 نقطة رابحا 17 نقطة بنحو 0.14 %. وتراجعت السيولة 11 % بنحو 1.1 مليار لتصل إلى 9.2 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 15 % بواقع 70 مليون سهم لتبلغ 386 مليون سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 6 % بنحو 38 ألف سهم لتصل إلى 575 ألف صفقة

أداء القطاعات

تراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، تصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنحو 1.2 %، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بـ0.87 %، وحل ثالثا "الخدمات المالية" 0.78 %، بينما تصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بواقع 2.7 %، ثم "السلع طويلة الأجل" بمقدار 2 %، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بـ1.89 %. وكان الأعلى تداولا، قطاع المواد الأساسية بنحو 15 % بقيمة 1.4 مليار ريال، يليه "إنتاج الأغذية" 9 %، ما يمثل 870 مليون ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 8 % بنحو 777 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "نادك" بنحو 9.97 % ليبلغ 35.30 ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بـ9.90 % ليصل إلى 146.60 ريال، وحل ثالثا سهم "عذيب للاتصالات" 9.84 % حيث أغلق عند 106 ريالات. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "سلوشنز" بواقع 5.28 % ليغلق عند 372.80 ريال، يليه "الخريف" بـ3.91 % إلى 236 ريالا، وحل ثالثا سهم "سلامة" بمقدار 3.18 % ليقفل عند 25.90 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "سال" بقيمة 407 ملايين ريال، يليه "أيان" بنحو 393 مليون ريال، وحل ثالثا "أرامكو" بـ279 مليون ريال.

أداء السوق الموازية

ارتفع مؤشر "نمو" 69 نقطة بنحو 0.28 % ليغلق عند 25274 نقطة. وزادت قيمة التداول 8 % ما يعادل 1.9 مليون إلى 26 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 5.6 % بواقع 89 ألف سهم لتبلغ 1.5 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2721 صفقة مرتفعة 291 صفقة بمقدار 12 %.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "حديد الرياض" بنحو 9.3 % ليبلغ 27 ريال، يليه "شور" بـ9 % ليصل إلى 67.60 ريال، وحل ثالثا سهم "أكاديمية التعلم" 7.8 % حيث أغلق عند 9.30 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "آل منيف" بواقع 9.40 % ليغلق عند 54 ريالا، يليه "جاز" بـ4.2 % إلى 7.28 ريال، وحل ثالثا سهم "جاهز" بمقدار 3.52 % مقفلا عند 31.50 ريال.

وكان الأعلى تداولا "جاهز" بقيمة ثلاثة ملايين ريال، ثم "رؤوم" بـ2.3 مليون ريال، وحل ثالثا "شور" بمبلغ 1.9 مليون ريال.

وحدة التحليل المالي