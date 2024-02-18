محفظة الصندوق السيادي السعودي في الأسهم الأمريكية ترتفع 7 % في الربع الرابع باستثناء تخارجه من "أكتيفجن"

تراجعت محفظة صندوق الاستثمارات العامة، وهو الصندوق السيادي السعودي، في سوق الأسهم الأمريكية 3.4% (1.2 مليار دولار) على أساس فصلي بنهاية الربع الرابع 2023، لتصل إلى 35.2 مليار دولار، نتيجة تخارج الصندوق من ثاني أكبر شركة في محفظته (9.7% من المحفظة) وهي صانعة ألعاب الفيديو "أكتيفجن بليزارد" التى كان يملك فيها 3.55 مليار دولار.

كان الصندوق قد زاد حصته في "أكتيفجن بليزارد" خلال الربع الثاني 2021 بنحو 13.3% إلى 37.9 مليون سهم قبل التخارج منها في الربع الرابع من 2023.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، باستثناء التخارج من "أكتيفجن"، ارتفعت محفظة الصندوق 7% (2.3 مليار دولار)، مستفيدة من الارتفاعات التي شملت معظم شركاته بالتزامن مع صعود الأسواق الأمريكية في ظل ترقب خفض أسعار الفائدة.

التراجعات السوقية لـ"لوسيد"، أكبر الشركات حصة في المحفظة، البالغة 25% خلال الربع الرابع من العام الماضي، خفضت قيمة استثمار الصندوق فيها بنحو 1.8 مليار دولار، إلا أن ارتفاع سهم أوبر، ثاني أكبر الشركات في المحفظة بعد تخارج "أكتيفجن"، بنحو 1.2 مليار دولار ( 34%) قد عوض الجزء الأكبر من تراجعات شركة السيارات الكهربائية.

رغم تراجعات "لوسيد"، إلا أنها تبقى أكبر الشركات في محفظة الصندوق بنهاية الربع الرابع 2023 بقيمة 5.8 مليار دولار تمثل 16.4% من المحفظة، ثم أوبر 4.5 مليار دولار بحصة 12.7% من المحفظة.

فيما تأتي ثالثا شركة ألعاب الفيديو الأمريكية "إلكترونيك أرتس" بقيمة 2.2 مليار دولار، تشكل 9.6% من المحفظة، بعد ارتفاع قيمتها 14% خلال الربع الأخير من العام.

وحدة التحليل المالي