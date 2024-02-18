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الأرجنتين تسجل أول فائض في الميزانية الشهرية منذ 12 عاما

الأرجنتين تسجل أول فائض في الميزانية الشهرية منذ 12 عاما

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي (رويترز)

بوينوس ايرس (أ ف ب)

أعلنت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية أن الحكومة سجلت في شهر يناير أول فائض منذ نحو 12 عاما، بينما يواصل الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي الضغط من أجل خفض الإنفاق.

وقالت الحكومة إن يناير أول شهر للرئيس في السلطة بعد توليه المنصب في ديسمبر الماضي، وقد انتهى بميزانية إيجابية لمالية القطاع العام بفائض 589 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي. كما يتضمن الرقم دفع فوائد الدين العام.

وأضافت وزارة الاقتصاد، بحسب ما نقلت وكالة أنباء (تيلام) الرسمية، أن هذا "الفائض المالي (الشهري) هو الأول منذ أغسطس 2012، وأول فائض في شهر يناير منذ 2011".

ويتفاوض ميلي مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بلاده البالغ 44 مليار دولار، وقد تعهد تحقيق التوازن في المالية العامة هذا العام.

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