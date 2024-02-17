الثلوج تغطي قمم تروجينا وسط نيوم بعد تساقط استمر لساعات

غطت طبقة من البياض أمس، قمم جبال تروجينا - وسط نيوم - ومحيطها الواسع بعد تساقط للثلوج استمر لساعات، وعايش الأهالي وزوار المنطقة هذه الحالة المناخية بكل مافيها من تفاصيل، واجتمعوا في مناطق التنزه العامة للاستمتاع بما خلفته التساقطات الثلجية من جمال على قمم الجبال، مستبشرين بتلك المناظر ومتناقلين صورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ورصدت عدسة "واس" في مشاهد متفرقة انعكاس الفرحة على وجوه الزوار لجبال تروجينا التي تتميز بمجموعة من أعلى القمم الجبلية في المملكة بارتفاع يصل إلى حوالي 2,600 متر فوق سطح البحر والواقعة في وسط نيوم وعلى بعد 50 كيلومتراً من ساحل خليج العقبة.