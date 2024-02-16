شركتا أسمنت القصيم وحائل تفقدان 600 مليون ريال من قيمتهما السوقية بعد إعلان الاستحواذ

منذ توقيع شركة أسمنت القصيم مذكرة تفاهم للاستحواذ على أسمنت حائل، تراجعت القيمة السوقية للشركتين بنحو 8% و 9%، لتبلغ القيمة السوقية للأولى 1.1 مليار ريال مقارنة بـ 1.2 مليار ريال، بينما بلغت للأخرى 5.3 مليار ريال مقابل 5.8 مليار ريال، وبإجمالي تراجع 600 مليون ريال.

وأعلنت شركة أسمنت حائل صدور عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على إتمام عملية التركز الاقتصادي وعملية استحواذ أسمنت القصيم عليها، فيما تبقى موافقة كل من هيئة السوق المالية وتداول وأيضا المساهمين.

وبحسب تقرير وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، الذي استند إلى البيانات المالية، سجلت شركة أسمنت حائل إيرادات بنهاية فترة التسعة أشهر من عام 2023 بنحو 173.2 مليون ريال مسجلة تراجعا بـ 35.4% على أساس سنوي، بينما سجلت أسمنت القصيم نحو 432.1 مليون ريال لنفس الفترة المماثلة متراجعة أيضا بنحو 6.4%.

وبلغ صافي أرباح أسمنت حائل نحو 21.4 مليون ريال مقابل خسارة بـ6 ملايين لنفس الفترة المماثلة من 2022، فيما ارتفعت أرباح أسمنت القصيم بنحو 30.5% لتبلغ 101.1 مليون ريال مقارنة بـ77.5 مليون ريال لنهاية الفترة من عام 2022.

وسجل هامش صافي أرباح شركة أسمنت حائل ارتفاعا 12.4% بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2023 مقارنة بهامش سالب لنفس الفترة من 2022 نتيجة تحقيق الشركة لخسائر، وسجلت أسمنت القصيم ارتفاعا لهامش الربحية بـ23.4% بفارق 6.60% عن نفس الفترة من 2022.

العائد على حقوق الملكية

سجل أسمنت القصيم ارتفاعا بمعدل العائد على حقوق الملكية ليبلغ 6.34% بنهاية الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بـ 4.64% عن نفس الفترة لعام 2022، بينما بلغ العائد لأسمنت حائل نحو 2.09%.

وحدة التحليل المالي

