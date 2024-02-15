مستويات قياسية مرتفعة للأسهم الفرنسية والألمانية بفضل نتائج قوية للشركات

أغلق مؤشر داكس الألماني اليوم عند مستوى قياسي بدعم من سهم "كومرتس بنك". "رويترز"

صعدت الأسهم الأوروبية اليوم، إذ دفعت نتائج الشركات القوية الأسهم الفرنسية والألمانية إلى مستوى قياسي مرتفع في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون تصريحات كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي بشأن انخفاض التضخم في منطقة اليورو.

وأغلق مؤشر كاك 40 الفرنسي على ارتفاع 0.9 % ليقترب من أعلى مستوى بلغه خلال اليوم مع تصدر شركة رينو لصناعة السيارات الرابحين. وقفز سهم "رينو" 6.5 % بعد أن أعلنت الشركة مكاسب في هوامش الأرباح والإيرادات وزيادة ضخمة في التوزيعات النقدية.

كما دفعت هذه الخطوة مؤشر السيارات في أوروبا إلى أعلى مستوى في عامين تقريبا. وتلقى مؤشر كاك 40 دعما أيضا من زيادة سهم "بيرنو ريكار" 2 %، إذ أبقت الشركة توقعاتها للنمو في الأجل الطويل. كما سجل مؤشر داكس الألماني أعلى مستوى خلال اليوم وأغلق على ارتفاع قياسي بلغ 0.6 %.

وسجل سهم "كومرتس بنك" أفضل أداء على المؤشر وارتفع 5.5 %، إذ أعلن البنك تحقيق أكبر أرباح في 15 عاما خلال 2023 بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 % لأعلى مستوى في أكثر من عامين مع رفع بنك جولدمان ساكس هدفه للمؤشر لعام 2024 إلى 510 نقاط بما يمثل ارتفاعا بنحو 5 % تقريبا عن المستويات الحالية.

وتوصل المستثمرون إلى استنتاجات إيجابية بعدما قالت لاجارد في جلسة للبرلمان الأوروبي في بروكسل، إن أحدث بيانات اقتصادية من منطقة اليورو تشير إلى أن التضخم يتجه نحو المعدل المستهدف كما كان متوقعا.

وربح مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4 %، إذ أظهرت بيانات أن الاقتصاد البريطاني دخل في ركود في النصف الثاني من 2023 مما عزز الرهانات على أن بنك إنجلترا سيتجه إلى تيسير سياسته النقدية.