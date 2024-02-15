السينما العالمية تتخلص من تداعيات كورونا بـ 21.4 مليار دولار إيرادات في 2023

حقق 200 فيلم عالمي إيرادات تجاوزت 21.34 مليار دولار خلال عام 2023 من خلال شباك التذاكر، مسجلة ارتفاعا بـ 1.5 % عن عام 2022 الذي حقق 20.92 مليار دولار، إذ تشهد السينما العالمية تعافيا كبيرا من أضرار جائحة كوفيد - 19 التي أصابتها خلال عامي 2020 و2021، بسبب إغلاقات دور السينما وكذلك تأجيل تصوير عديد من الأفلام الكبيرة.

أعلى الأفلام تحقيقا للإيرادات

فيلم باربي احتل المركز الأول بإيرادات 1.44 مليار دولار، ليصبح أول فيلم كوميدي تتجاوز إيراداته مليار دولار، إلى جانب أنه الفيلم رقم 53 الذي يصل إجمالي إيراداته إلى مليار دولار في جميع أنحاء العالم، كما حقق أكبر افتتاحية في عطلة نهاية أسبوع لفيلم من إخراج امرأة، متجاوزا الرقم القياسي الذي سجله كابتن مارفل في 2019، بحسب "بوكس أوفيس موجو".

في المرتبة الثانية، جاء "سوبر ماريو برو" محققا 1.36 مليار دولار ليصبح أول فيلم مقتبس من لعبة فيديو، والفيلم 52 بشكل عام، تبلغ إيراداته مليار دولار في جميع أنحاء العالم، متفوقا على فيلم المحقق بيكاتشو لعام 2019، كما أن الفيلم حقق ثاني أعلى إيراد في عطلة نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة وكندا لفيلم رسوم متحركة، حيث حقق 146 مليون دولار في إطار مدته ثلاثة أيام، و204 ملايين دولار في إطار مدته خمسة أيام.

المرتبة الثالثة، كانت من نصيب فيلم أوبنهايمر للمخرج العالمي كريستوفر نولان محققا أكثر من 957 مليون دولار، وبهذا الرقم أصبح "أوبنهايمر" الفيلم الأكثر إيرادات عن الحرب العالمية الثانية على الإطلاق، متجاوزا دونكيرك "2017"، الذي أخرجه أيضا كريستوفر نولان، كما أنه حصد إيرادات عالية من خلال 50 سوقا عالمية، بما فيها ألمانيا والهند والبرازيل والسعودية والمملكة المتحدة.

"يونيفرسال" تستعيد عرشها المفقود

بفضل أفلام "ماريو" و"أوبنهايمر" و"مايجن 3"، صنفت شركة "يونيفرسال بيكشرز" على أنها الاستوديو الأعلى تحقيقا للإيرادات في شباك التذاكر لعام 2023. "يونيفرسال بيكشرز" عرضت خلال العام الماضي 24 فيلما، واستطاعت تحقيق 4.90 مليار دولار من مبيعات التذاكر في جميع أنحاء العالم، وهذا الرقم يعد انتصارا ملحوظا، لأنه يمثل المرة الأولى منذ عام 2015 التي لا تكون فيها "ديزني" رائدة شباك التذاكر عالميا.

وتراجعت شركة ديزني إلى المركز الثاني من حيث الحصة السوقية مع عرض 17 فيلما جديدا، وحققت إيرادات بلغت 4.82 مليار دولار على مستوى العالم، وسبب التراجع يعود إلى أن ديزني أصدرت سبعة أفلام أقل من "يونيفرسال" خلال 2023. لكن للمرة الأولى منذ فترة طويلة، لم يكن لدى ديزني واحد من أفضل ثلاثة أفلام، كما أنها أيضا المرة الأولى منذ عام 2014 "باستثناء عامي 2020 و2021 المنكوبين بالوباء" التي لم يتجاوز فيها أي من أفلام ديزني معيار المليار دولار.

وتظل ديزني بالفعل قوة كبيرة في شباك التذاكر، لكن الحقيقة هي أن معظم أعمال الاستديو لعام 2023 فشلت في الارتقاء إلى مستوى التوقعات، و"حراس المجرة 3" (845 مليون دولار) كان الانتصار الوحيد الواضح، وبخلاف ذلك، أدت سلسلة من الأجزاء المتتابعة وإعادة الإنتاج ذات الأداء الضعيف إلى تنازل الاستوديو عن تاج شباك التذاكر لشركة "يونيفرسال بيكشرز".