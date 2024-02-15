وزير النقل: طريق جدة - مكة المباشر سينقل حركة المركبات من طريق الحرمين إلى خارج النطاق العمراني

قال المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق، إن طريق جدة - مكة المباشر سيسهم في تخفيف الازدحام عن محافظة جدة، ونقل حركة سفر المركبات من طريق الحرمين إلى خارج النطاق العمراني.

ونوه الجاسر خلال وقوفه على مراحل تنفيذ مشروع طريق جدة - مكة المكرمة المباشر، بالعناية الفائقة التي توليها القيادة للحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار موجها بتكثيف الجهود، لأهمية هذا الطريق الحيوي، الذي سيختصر المسافة عند اكتماله بين مطار الملك عبدالعزيز ومدينة مكة المكرمة إلى 35 دقيقة.

واستمع خلال جولته الميدانية إلى شرح حيال طريقة تنفيذ المشروع وأحدث التقنيات ومعدات المسح والتقييم المستخدمة لحماية الطريق وتعزيز مستوى الجودة والسلامة والارتقاء بالخدمات المقدمة وتسهيل انسيابية الحركة المرورية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

يذكر أن مشروع تنفيذ طريق جدة - مكة المكرمة المباشر يربط عددا من المحافظات والمراكز في طريقه، مثل محافظة الجموم ومركز حدة كما يربط عددا من التقاطعات الحيوية ويخدم ضيوف الرحمن الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة، وأهالي وزوار منطقة مكة المكرمة، ويدعم أيضا الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية بالمنطقة، ويربط بين عدد من المدن والمحافظات.