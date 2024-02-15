تكاليف شحن الحاويات من كوريا الجنوبية إلى أوروبا ترتفع بأكثر من 70 % الشهر الماضي

ارتفعت تكاليف شحن الحاويات من كوريا الجنوبية إلى أوروبا بأكثر من 70 % الشهر الماضي وسط تصاعد التوترات في البحر الأحمر، حسبما أظهرت بيانات اليوم.

وارتفع متوسط تكلفة الشحن لحاوية 40 قدما بنسبة 72 % على أساس شهري ليصل إلى 4.35 مليون وون (3262 دولار) في يناير.

ويمثل ذلك أكبر زيادة منذ أن أصبحت البيانات متاحة في 2019 ولا تزال التوترات مرتفعة على طول طريق الشرق الأوسط الحيوي حيث يشن الحوثيون في اليمن ضربات على السفن في البحر الأحمر.

وارتفعت تكاليف الشحن من كوريا الجنوبية إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة بنسبة 3.5 % على أساس شهري إلى 4.34 مليون وون، وزادت التكاليف إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة بنسبة 6 % إلى 4.87 مليون وون.

كما ارتفعت نفقات الشحن إلى اليابان بنسبة 13.5 % إلى 704 آلاف وون، وارتفعت نفقات الشحن إلى الصين بنسبة 2.4 % إلى 704 آلاف وون، حسبما أظهرت البيانات.