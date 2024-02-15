تراجع النفط بعد زيادة مخزونات الخام الأمريكية

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم بعد بيانات أظهرت أن مخزونات الخام الأمريكية زادت بأكثر من المتوقع ما أثار مخاوف بشأن الطلب في أكبر اقتصاد في العالم.

وبحلول الساعة 01:35 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا بما يعادل 0.4 % إلى 81.26 دولار للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا، أو ما يعادل 0.5 % ، إلى 76.28 دولار للبرميل.

وخسر الخامان القياسيان أكثر من دولار للبرميل أمس بفعل ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية مع تراجع التكرير إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2022.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأمريكية قفزت 12 مليون برميل إلى 439.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير ، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة 2.6 مليون برميل.

ومع ذلك، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير انخفضت بأكثر من المتوقع. وهبطت مخزونات البنزين 3.7 مليون برميل إلى 247.3 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاضها 1.2 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات نواتج التقطير 1.9 مليون برميل إلى 125.7 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بانخفاضها 1.6 مليون برميل.

