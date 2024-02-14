مشروع مرافي نقلة نوعية في مجال التطوير العقاري لمدينة جدة ويعيد تشكيل المشهد الحضاري

من المنتظر أن يحدث مشروع مرافي نقلة نوعية في مجال التطوير العقاري بجدة؛ حيث سيعيد تشكيل المشهد الحضاري لنمط حياة جديد.

وأعلنت مجموعة روشن المطور العقاري الوطني إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة وضع حجر الأساس لمشروع "مرافي" شمال محافظة جدة حيث يعد أحد أضخم المشروعات متعددة الاستخدامات ويتسع لأكثر من 130 ألف نسمة ويشتمل على قناة مائية صناعية تمتد لمسافة 11 كم.

وتعد القناة المائية في "مرافي" بمنزلة الواجهة البحرية التي تضاهي في مساحتها الواجهات البحرية في شيكاغو وستوكهولم وهامبورغ ووسط لندن.

ويعد مشروع مرافي الذي وضع حجر أساسه اليوم بحضور الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة من أهم المشاريع الكبرى في مدينة جدة وسيصنع وجها جديدا لشمال جدة.

ويسهم المشروع في استثمار الموارد الطبيعية وأحدث التقنيات لوضع جدة في مصاف المدن العالمية، كما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في صناعة مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.

ويستهدف المشروع تطوير المشهد الحضري لأحد أهم الوجهات السياحية والتجارية في المملكة، حيث يقدم المشروع بنى تحتية ومرافق عامة وترفيهية وسكنية تهدف لرفع مستوى جودة الحياة وتحويل جدة إلى وجهة عالمية، حيث تعد القناة المائية هي الأولى من نوعها التي يتم إنشاؤها في مدن المملكة.

كما أن القناة المائية في "مرافي" ستدخل البيئة البحرية إلى قلب تلك المدينة التاريخية، حيث ستوجد ممرا مائيا وعمرانيا يربط بين المنازل والمجتمعات السكنية من جانب، والطبيعة والمراكز التجارية والترفيهية ووسائل الراحة التي من شأنها أن تعزز أسلوب الحياة على الجانب الآخر.

ويعمل المشروع على تعزيز ودعم مكانة مدينة جدة بإضافة مركز حضري إقليمي مجهز بمساحات سكنية وتجارية وترفيهية على مستوى عالمي يجذب السكان والزوار، لتكون بذلك أحد المعالم المميزة الجديدة في جدة، حيث تتألف "مرافي" من عدة مناطق سكنية، وتجارية متكاملة بسمات متفردة، وتتصل بمشروع العروس، وهو المشروع السكني المتكامل الذي تطوره "روشن" حاليا بجدة وسيضم نحو 90 ألف مسكن تستوعب 200 ألف نسمة.

تطوير مشروع "مرافي" سيؤدي إلى تحويل المشهد الحضري في "جدة" إلى وجهة عالمية مع المحافظة على تراثها وإرثها الثقافي والمعماري.