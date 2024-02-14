أسواق النفط تظهر مرونة تجاه بيانات التضخم الأمريكية المفاجئة وتحافظ على مكاسبها

أظهرت أسواق النفط مرونة تجاه بيانات التضخم الأمريكية المفاجئة، حيث حافظ الخام على مكاسب اليوم السابق بعد توقعات منظمة "أوبك" بزيادة قوية في الطلب إلى جانب تراجع حاد في مخزونات الوقود الأمريكية.

وقال لـ "الاقتصادية" محللون نفطيون، إن أسعار النفط الخام سجلت تقلبات متلاحقة بسبب بيانات اقتصادية دولية أقل من المتوقع، مقابل استمرار التوترات في الشرق الأوسط، حيث تفاجأت أسواق الأسهم الأمريكية بارتفاع الأسعار أكثر من المتوقع ونمو أرقام التضخم، ولكن أسعار النفط الخام أظهرت مرونة.

وأوضح المحللون أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين بنسبة 0.3 % في يناير و3.1 % على أساس سنوي، لن يكون حافزا لرفع أسعار الفائدة في أي وقت قريب، وقد تؤدي الزيادة في مخزون النفط الخام إلى دفع أسعار النفط الخام نحو الانخفاض نسبيا.

وقال مارتن جراف مدير شركة "إنرجي شتايرمارك" النمساوية للطاقة، إن مخاوف على الطلب اتسعت وضغطت على أسعار النفط الخام بعد أن ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 8.52 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 9 فبراير، وفقا لمعهد البترول الأمريكي، بعد أن توقع المحللون زيادة قدرها 2.6 مليون برميل، فيما أعلن معهد البترول الأمريكي زيادة قدرها 674 ألف برميل في مخزونات الخام في الأسبوع السابق.

وأشار إلى أن أسعار النفط كانت قد ارتفعت قبل صدور بيانات معهد البترول الأمريكي بسبب التوترات المستمرة في روسيا والشرق الأوسط، ولكن تم تقييدها من خلال البيانات الجديدة التي أظهرت أن التضخم ظل مرتفعا في يناير، ما قد يؤخر تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية.

من جانبه، أوضح سلطان كورالي المحلل الألباني ومختص شؤون الطاقة والمصارف، إن أزمة الملاحة والشحن ما زالت مستمرة، حيث تؤدي اضطرابات الشحن في البحر الأحمر إلى رفع أسعار الشحنات الإفريقية والأمريكية من مختلف درجات الخام.

ونوه كورالي إلى أن تراجعات محتملة في الأسهم العالمية هذا الشهر والشهر المقبل ستدعم أسعار النفط، لافتا إلى أن أوروبا طلبت مزيدا من إمدادات النفط الخام والوقود من الشرق الأوسط وآسيا منذ دخول الحظر على النفط الروسي حيز التنفيذ في أوائل العام الماضي، ولكنها تجد نفسها الآن تبحث عن إمدادات من المصدرين القريبين بسبب أزمة الملاحة التي تؤخر عمليات التسليم المخطط لها وتزيد من تكاليف الشحن.

بدروه، ذكر أندريه يانييف المحلل البلغاري والباحث في شؤون الطاقة، أن توقعات الطلب الصعودية من "أوبك" تساعد على رفع أسعار النفط الخام، لافتا إلى حصول المضاربين على الدعم بسبب توقعات "أوبك" أن الطلب العالمي على النفط سيواصل النمو القوي هذا العام، كما يزيد من احتمال حدوث زخم صعودي إضافي.

وأوضح أن مكاسب النفط تأتي في ظل معنويات العزوف عن المخاطرة على نطاق أوسع، بعد أن أظهرت البيانات الأمريكية أن التضخم لا يزال مرتفعا، ما يقلل احتمالات التخفيضات الوشيكة في أسعار الفائدة.

وسجلت أسعار النفط تغيرات طفيفة اليوم الأربعاء وحافظت على المكاسب التي حققتها أمس الثلاثاء بعد توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بزيادة قوية في الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات، أو 0.07 %، إلى 82.83 دولار خلال التعاملات. واستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 77.87 دولار للبرميل.