قميص ريال مدريد الأغلى في العالم بـ 225 مليون يورو

ريال مدريد النادي الأول عالميا من حيث الإيرادات التجارية التي تحققت في 2023. المصدر: موقع ريال مدريد

بلغت قيمة الإعلانات على قميص فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم 225 مليون يورو، وذلك بعد توقيع عقد رعاية تاريخي مع شركة HP، لتجعله القميص الأغلى في العالم، وفقا لتقارير إعلامية إسبانية.

وأوضحت صحيفة "آس" الرياضية، أن عقد الشراكة التي تم توقيعها بداية فبراير الجاري بين ريال مدريد وعلامة HP التجارية غير مسبوقة بالنسبة لنادي العاصمة الإسباني.

وقالت الصحيفة: "تنص على وجود شعار العلامة التجارية الأمريكية على قمصان لاعبي الفريق، وهو الإعلان الأول من نوعه منذ 121 عاما".

ويحصل صاحب الرقم القياسي في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا بـ 14 لقبا، من شركة أديداس، راعي القميص الأساسي، على 120 مليون يورو سنويا، فيما تدفع "طيران الإمارات" 70 مليونا، والشركة الجديدة 35 مليون يورو.

يذكر أن ريال مدريد هو النادي هو الأول عالميا من حيث الإيرادات التجارية التي تحققت في 2023 بنحو 831 مليون يورو وفقا لتقرير "ديلويت" المالية.