الشركات الصغيرة تعيد "تاسي" إلى المنطقة الخضراء رغم الأداء السلبي للأسهم القيادية

واصل مؤشر "تاسي" ارتفاعه للجلسة العاشرة ليبقى عند أعلى مستوياته منذ أغسطس 2022. وجاء الارتفاع بدعم من الشركات المتوسطة والصغيرة على خلاف أدائه في الجلسات السابقة حينما كانت الشركات الكبيرة الداعمة، حيث جاءت الأخيرة بأداء سلبي بتراجع مؤشرها 0.25 %.

وشهدت السوق تراجعا في مطلع الجلسة حتى بلغت ذروة خسائرها 0.74 %، متأثرة ببيانات التضخم في الولايات المتحدة التي أثرت سلبا في معنويات المتعاملين بشأن خفض قريب لأسعار الفائدة، على الرغم من ذلك إلا أن السوق سرعان ما عادت للمنطقة الخضراء.

من ناحية فنية، ستواجه السوق مقاومة عند 12510 نقاط قد تشهد فيها ضغوطا بيعية تؤثر في سلسلة الارتفاع، إلا أن السوق تمتلك فرص العودة للربحية طالما لم تظهر نتائج سلبية.

الأداء العام للسوق

افتتح مؤشر "تاسي" عند 12351 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 12451 كاسبا 0.38 %، بينما الأدنى عند 12312 نقطة فاقدا 0.74 %.

في نهاية الجلسة أغلق عند 12438 نقطة رابحا 34 نقطة بنحو 0.28 %. وتراجعت السيولة 11 % بنحو 1.2 مليار لتصل إلى 10.3 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 14 % بواقع 53 مليون سهم لتبلغ 335 مليون سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 10 % بنحو 66 ألف سهم لتصل إلى 589 ألف صفقة

أداء القطاعات

تراجعت قطاعات خمسة مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 4.27 %، يليه "التأمين" بـ4 %، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" 2.94 %، بينما تصدر المتراجعة "البنوك" بواقع 0.88 %، يليه "الأدوية" بمقدار 0.72 %، وحل ثالثا "المواد الأساسية" 0.38 %.

وكان الأعلى تداولا، قطاع الطاقة بنحو 12 % بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "النقل" 11 %، ما يمثل 1.1 مليار ريال، وحل ثالثا "المواد الأساسية" 10 % بنحو مليار ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "نماء للكيماويات" بنحو 10 % ليبلغ 36.30 ريال، يليه "عذيب للاتصالات" بـ9.99 % ليصل إلى 88.10 ريال، وحل ثالثا سهم "آيان" 9.98 % حيث أغلق عند 22.92 ريال.

في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "تشب" بواقع 8.59 % ليغلق عند 34.60 ريال، يليه "كيمانول" بـ6.82 % إلى 17.76 ريال، وحل ثالثا سهم "الباحة" بمقدار 6.67 % ليقفل عند 0.14 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "سال" بقيمة 842 مليار ريال، يليه "أرامكو" بنحو 729 مليون ريال، وحل ثالثا "عذيب للاتصالات" بـ370 مليون ريال.

أداء السوق الموازية

ارتفع مؤشر "نمو" 316 نقطة بنحو 1.25 % ليغلق عند 25695 نقطة. وزادت قيمة التداول 72 % ما يعادل 24 مليون إلى 57 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 90 % بواقع 1.6 مليون سهم لتبلغ 3.5 مليون سهم متداول، أما الصفقات فبلغت 2188 صفقة متراجعة 259 صفقة بمقدار 10 %.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 6.1 % ليبلغ 278 ريالا، يليه "منزل الورق" بـ4.4% ليصل إلى 214.40 ريال، وحل ثالثا سهم "مياه الجوف" 4.2 % حيث أغلق عند 29.50 ريال.

في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "نبع الصحة" بواقع 8.6 % ليغلق عند 64 ريالا، يليه "لين الخير" بـ4.6 % عند 26.70 ريال، وحل ثالثا سهم "البخور الذكي" بمقدار 4.5 % مقفلا عند 51 ريالا. وكان الأعلى تداولا "جاهز" بقيمة 21.5 مليون ريال، ثم "عزم" بـ21 مليون ريال، وحل ثالثا "آيكتك" بمبلغ 2.8 مليون ريال.

وحدة التحليل المالي