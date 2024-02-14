زيادة رأسمال "تكوين" عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بـ 300 مليون ريال

أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وفقا لما يلي:

- رأس مال الشركة قبل الزيادة هو 464 مليون ريال.

- رأس مال الشركة بعد الزيادة هو 764 مليون ريال.

- المبلغ الإجمالي للزيادة هو 300 مليون ريال .

- نسبة الزيادة لكل سهم: (64.57 %).

- سبب زيادة رأس المال: شراء أصول جديدة لتطوير خطوط الإنتاج الحالية، وشراء أصول جديدة لإنتاج منتجات جديدة، وسداد قروض ذات نسب مرابحة عالية وتمويل رأس المال العامل.

- تاريخ الأحقية: ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وبناء عليه أعلنت تداول أنه سيتم احتساب نسبة تذبذب سهم الشركة ليوم الأربعاء 04/08/1445 الموافق 14/02/2024 على أساس سعر 16.12 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة. علما بأنه سيتم إيداع حقوق أولوية لشركة تكوين المتطورة للصناعات في محافظ المساهمين يوم الأحد بتاريخ 08/08/1445 الموافق 18/02/2024.