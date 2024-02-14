زيادة رأسمال "تكوين" عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بـ 300 مليون ريال

أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وفقا لما يلي:
- رأس مال الشركة قبل الزيادة هو 464 مليون ريال.
- رأس مال الشركة بعد الزيادة هو 764 مليون ريال.
- المبلغ الإجمالي للزيادة هو 300 مليون ريال .
- نسبة الزيادة لكل سهم: (64.57 %).
- سبب زيادة رأس المال: شراء أصول جديدة لتطوير خطوط الإنتاج الحالية، وشراء أصول جديدة لإنتاج منتجات جديدة، وسداد قروض ذات نسب مرابحة عالية وتمويل رأس المال العامل.
- تاريخ الأحقية: ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وبناء عليه أعلنت تداول أنه سيتم احتساب نسبة تذبذب سهم الشركة ليوم الأربعاء 04/08/1445 الموافق 14/02/2024 على أساس سعر 16.12 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة. علما بأنه سيتم إيداع حقوق أولوية لشركة تكوين المتطورة للصناعات في محافظ المساهمين يوم الأحد بتاريخ 08/08/1445 الموافق 18/02/2024.
|بند
|توضيح
|نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية
|البند الأول: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وفقا لما يلي:
رأسمال الشركة قبل الزيادة:
(464,646,060) ريالا سعوديا
رأس مال الشركة بعد الزيادة:
(764,646,060) ريالا سعوديا
نسبة التغير في راس المال:
64.57 % من رأسمال الشركة.
عدد أسهم الشركة قبل الزيادة:
(46,464,606) أسهم عادية.
عدد أسهم الشركة بعد الزيادة:
(76,464,606) أسهم عادية.
سبب زيادة رأس المال: شراء أصول جديدة لتطوير خطوط الإنتاج الحالية، شراء أصول جديدة لإنتاج منتجات جديدة، سداد قروض ذات نسب مرابحة عالية وتمويل رأس المال العامل.
طريقة زيادة رأس المال: طرح أسهم حقوق أولوية وإدراجها.
نسبة الزيادة لكل سهم:
64.57 %
ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
المبلغ الإجمالي للزيادة:
(300,000,000) ريال سعودي.
الموافقة على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال .
الموافقة على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.
البند الثاني: الموافقة على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات المجلس.
البند الثالث: الموافقة على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
البند الرابع: الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
البند الخامس: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ عمار زاهد) عضوا (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 24/7/2023 الموافق 16/01/1445 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 20/01/2026 الموافق 01/08/1447 خلفا للعضو السابق (الأستاذ إبراهيم يوسف المبارك - عضو مستقل).
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