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الطاقة- النفط

انهيار المحادثات بين شل وشركة النفط العراقية لانشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات في البصرة

انهيار المحادثات بين شل وشركة النفط العراقية لانشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات في البصرة

بغداد (رويترز)

قالت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، إن شركة النفط العراقية انسحبت من المحادثات بشأن بناء مصنع للبتروكيماويات في مدينة البصرة، مركز النفط الجنوبي.

وقال بيان صادر عن وزارة النفط العراقية إن شركة شل لن تواصل المناقشات مع وزارة الصناعة والمعادن ووزارة النفط بشأن دورها "كمستثمر رئيسي" في مشروع نبراس للبتروكيماويات، رغم أنها أكدت دعمها المستمر للمشروع من خلال شركائها. الشراكة مع شركة غاز البصرة

وفي عام 2015، وقعت شركة شل صفقة مبدئية بقيمة 11 مليار دولار مع العراق لبناء مجمع البتروكيماويات الذي من المفترض أن يبدأ تشغيله نظريًا في غضون ست سنوات، ومن شأنه أن يجعل العراق أكبر منتج للبتروكيماويات في الشرق الأوسط.

وقال مسؤول عراقي في مجال الطاقة مطلع على محادثات المشروع إن المسائل المالية والتعاقدية أخرت التوصل إلى اتفاق نهائي مع شل و"تسببت في انهيار الصفقة الأولية".

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