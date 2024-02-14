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أخبار اقتصادية- عالمية

شركة BYD تخطط لانشاء مصنع جديد للسيارات الكهربائية في المكسيك

شركة BYD تخطط لانشاء مصنع جديد للسيارات الكهربائية في المكسيك

رويترز من مكسيكو

تخطط شركة نيكي لإنشاء مصنع جديد في المكسيك، حسبما ذكرت صحيفة نيكي يوم الأربعاء نقلاً عن رئيس الشركة في المكسيك، حيث تهدف شركة صناعة السيارات الكهربائية إلى إنشاء مركز تصدير إلى الولايات المتحدة.

أطلقت شركة BYD، التي تفوقت على أكبر منافس لها شركة تسلا لتصبح أكبر صانع للسيارات الكهربائية من حيث المبيعات في الربع السابق، دراسة جدوى لمصنع جديد في المكسيك وتتفاوض مع المسؤولين الحكوميين على مختلف المستويات بشأن الموقع وشروط أخرى.

BYD، التي تتركز مبيعاتها في الصين، تهدف إلى توسيع تواجدها العالمي وتقوم ببناء مصانع جديدة في الخارج بالإضافة إلى توسيع الصادرات من الصين.

وقال تشو زو، المدير الاقليمي لشركة BYD المكسيك لصحيفة نيكي: "إن الإنتاج في الخارج أمر لا غنى عنه بالنسبة لعلامة تجارية عالمية".

وفي أمريكا اللاتينية، تخطط شركة BYD لإنفاق 3 مليارات ريال (605.94 مليون دولار) لبناء مصنع في البرازيل، حسبما ذكرت صحيفة نيكي.

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