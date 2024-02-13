أسعار النفط تلامس 83 دولارا و"أوبك" متمسكة بتوقعاتها لنمو قوي على الطلب

تجاوزت أسعار النفط 82 دولارا للبرميل خلال تداولات أمس، في وقت تمسكت فيه منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بتوقعاتها لنمو قوي نسبيا للطلب العالمي على الخام في 2024 و2025.

ورفعت "أوبك" توقعاتها للنمو الاقتصادي في كلا العامين إلى 2.25 مليون برميل يوميا في 2024 و1.85 مليون برميل يوميا في 2025.

وقالت في تقريرها الشهري الصادر أمس الثلاثاء، إن حجم الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري من المتوقع أن يصل إلى مستوى 104.4 مليون برميل يوميا، وسيرتفع إلى 105.47 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من 2024، ما يبرز النمو الاقتصادي القوي المتوقع هذا العام.

وقالت "أوبك" في التقرير: "النمو الاقتصادي العالمي لا يزال قويا.. يمكن أن تتحقق احتمالات مزيد من الصعود في جميع الاقتصادات الرئيسة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغير الأعضاء في المنظمة".

من جهته، أوضح أمين عام منظمة أوبك هيثم الغيص أمس، أنه ينبغي عدم تأويل القرار السعودي بتأجيل خطط زيادة الطاقة الإنتاجية على أنه يعني أن هناك وجهة نظر بأن الطلب في تراجع.

وقال الغيص في مقابلة مع "رويترز" على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي "أريد أن أوضح أنني لا أستطيع التعليق على قرار سعودي، لكن هذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يساء تفسيره على أنه وجهة نظر مفادها أن الطلب يتراجع".

من جانب آخر تراجع إنتاج النفط لدول منظمة أوبك التي تضم 12 دولة، خلال يناير الماضي 1.3%، ليبلغ 26.34 مليون برميل يوميا، مسجلا أدنى مستوى منذ يوليو 2023، بتأثير انخفاض الإنتاج في ليبيا والكويت والعراق بشكل رئيس.