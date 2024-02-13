قطاع التكنولوجيا يقود الأسهم الأوروبية للهبوط 1 % بعد بيانات التضخم الأمريكية

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد أن دفعت قراءة أعلى من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة قريبا. كما أسهم تراجع أسهم التكنولوجيا من أعلى مستوى في أكثر من عقدين في نزول الأسهم.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 منخفضا 1 % بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يناير في ظل زيادة تكاليف السكن والرعاية الصحية.

وتصدرت أسهم قطاع التكنولوجيا التراجع، إذ انخفض مؤشرها 2.7 % من أعلى مستوى في 23 عاما الذي سجله في الجلسة السابقة.

وتراجعت أسهم شركة الرقائق "أيه.إس.إم.إل" وشركة أشباه الموصلات "بي.أيه" و"إنفينيون" بين 3 و5 % بعد أن قالت نظيرتها "سيلترونيك"، إنها تتوقع انخفاض أرباحها قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك "بشكل كبير" في 2024.

كما انخفض مؤشر الأسهم العقارية 2.5 % إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر.

وصعدت الأسهم الأوروبية إلى ذروة عامين تقريبا في الجلسة السابقة، مدفوعة بصعود كبير في وول ستريت بفضل التفاؤل المرتبط بالذكاء الاصطناعي وتعليقات حذرة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي.

ويتوقع المتعاملون حاليا فرصة نسبتها 60 % تقريبا لأن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في أبريل.