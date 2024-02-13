أندية «روشن» تستقطب 349 لاعبا خلال فترتين والمصاريف 974.9 مليون يورو

فيما طالت حركة الانتقال 359 لاعبا من أو إلى دوري روشن السعودي خلال فترتي التسجيل الأولى والثانية لموسم 2023 ـ 2024، استقطبت الأندية 349 لاعبا لتعزيز صفوفها طبقا لموقع ترانسفير ماركت.

وأشار الموقع المختص بانتقالات اللاعبين وقيمهم السوقية في أحدث تقرير عن الدوري السعودي، إلى أن نحو 70.1 مليون يورو (283.8 مليون ريال) دخلت خزائن الأندية جراء الانتقالات من أو إلى أو بين الأندية، فيما بلغت المصاريف 974.9 مليون يورو (3.94 مليار ريال) خلال الفترتين.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد كشف أن الأندية حول العالم أنفقت رقما قياسيا قدره 9.63 مليار دولار على الانتقالات الدولية في 2023 بزيادة تقارب 50 % مقارنة بعام 2022، مشيرا في تقريره السنوي الذي صدر (قبل إغلاق فترة التسجيل الثانية أبوابها في 30 يناير الماضي)، إلى أن أندية سعودية ظهرت بين الخمسة الأوائل بعد أن أنفقت نحو 970 مليون دولار، بفعل الصفقات الضخمة التي أبرمتها خلال الموسم الحالي بالتعاقد مع نجوم عدة يتقدمهم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور مع الهلال، السنغالي ساديو ماني مع النصر، والجزائري رياض محرز مع الأهلي، والفرنسي كريم بنزيما مع الاتحاد.

وفي فترة الانتقالات الشتوية، استقطب نادي الهلال اللاعب البرازيلي رينان لودي من مرسيليا الفرنسي، والشباب اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش من نادي إشبيلية الإسباني، والحزم اللاعب الفنزويلي جونيور مورينو، فيما غادر الإنجليزي جوردان هندرسون نادي الاتفاق إلى أياكس الهولندي، وانتقل الأرجنتيني إيفير بانيجا من نادي الشباب إلى نيولز أولد بويز الأرجنتيني.

وكانت "الاقتصادية" قد أشارت إلى أن إيرادات الأندية سجلت زيادة من بيع اللاعبين بلغت 300 % على الموسم الماضي، وفقا لتفاصيل صفقاتها المالية.

وحققت عشرة أندية من "دوري روشن" إضافة إلى نادي الباطن "دوري يلو" إيرادات بلغت 68.3 مليون يورو (275.5 مليون ريال) وذلك بزيادة 51.375 مليون يورو (200.7 مليون ريال) على الموسم السابق الذي بلغت فيه الإيرادات نحو 17.02 مليون يورو (68.5 مليون ريال).

وتبلغ القيمة السوقية لدوري روشن السعودي مليار يورو (أربعة مليارات ريال)، حيث تضم 18 فريقا 513 لاعبا من بينهم 158 لاعبا أجنبيا، فيما يتصدر الهلال الأندية في الإنفاق بعد أن صرف 1.5 مليار ريال، يليه الأهلي بـ 748 مليون ريال، فالنصر بـ 671 مليون ريال، الاتحاد بـ 493 مليون ريال، الاتفاق 148 مليون ريال، والشباب 140 مليون ريال.