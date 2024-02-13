موسم الرياض يستعد لإطلاق أول تجربة WWE في العالم

يستعد موسم الرياض لإطلاق تجربة WWE الأولى في العالم يوم 16 فبراير في بوليفارد سيتي، إحدى مناطق موسم الرياض. وستتيح هذه التجربة لعشاق WWE الدخول في عالم من الإثارة والتشويق تحت أضواء حلبة النزال.

وتضم منطقة WWE عدة تجارب تأخذ زوارها في رحلات تحاكي واقع العروض التي يفضلونها، حيث يمكن للزوار مشاهدة لقطات تاريخية لمواجهات أبطال WWE الأشهر عبر التاريخ، وسماع المؤثرات الصوتية التي تحكي قصص WWE ونجومها والتفاعل مع شاشات العرض المطورة.

وتعتبر منطقة WWE Super Dome الساحة التي توقد الحماس بمحبي عروض WWE، تتمحور هذه التجربة حول الشعور بإثارة التواجد في الحلبة. وفي منطقة Backstage، يُمنح المشجعون الفرصة لتشكيل شخصياتهم الخاصة وتصميم دخول الحلبة واختيار المؤثرات الصوتية ليصبحوا نجوم عروض WWE.

وتضم منطقة معرض The Crown Jewel، والذي يستعرض أشهر ألقاب البطولات في تاريخ WWE، حيث يتجول الزوار إلى جانب أحداث تمتد لأكثر من 40 عامًا من WrestleMania متيحةً لهم فرصة مشاهدة قطع أصلية تعرض لأول مرة.

ولإضفاء المزيد من التشويق، تستقبل تجربة Undertaker’s Graveyard Escape الزوار في مغامرة لمحاولة النجاة من عقوبة "اندرتيكر" عبر حل ألغاز وأحاجٍ قبل أن يلاقوا حتفهم على يد المصارع الشهير. ويمكن للزوار التمتع بتجربة تسوق بطابع WWE، حيث يضم المتجر منتجات حصرية لا يمكن شراؤها إلا في هذه المنطقة، إلى جانب زوايا التقاط الصور لذكريات لا تنسى.