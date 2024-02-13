«أوكسيرا» الدولية للاستشارات لـ «الاقتصادية» : توقعات الطلب إيجابية خلال الـ 6 سنوات المقبلة

قال لـ"الاقتصادية" روبين نوبل مدير شركة "أوكسيرا" الدولية للاستشارات، إن توقعات الطلب إيجابية، مستشهدا بأحدث بيانات بنك أوف أمريكا التي ترجح وصول إجمالي مستويات استهلاك النفط إلى 107 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2029 ، ما يضيف نموا صافيا بنحو 3.7 مليون برميل يوميا على مدى فترة الأعوام الستة المقبلة.

يأتي ذلك في وقت رجح فيه تقرير لمنظمة أوبك، صدر اليوم، أن يصل النمو إلى مستوى صحي يبلغ 2.2 مليون برميل يوميا، إلى مستوى 104.4 مليون برميل يوميا (105.47 مليون برميل يوميا في الربع الرابع من 2024).

وشهدت تعاملات سوق النفط استقرارا خلال أزمة البحر الأحمر جعل تجار النفط يشعرون بالرضا عن النفس، في وقت تواصل فيه أسعار الخام اتخاذ مسار صعوديا.

وقال لـ"الاقتصادية" محللون، إنه بحسب بيانات تجارية دولية أدى تغيير مسار ناقلات النفط إلى زيادة الطلب على النفط بشكل مباشر بنحو 200 ألف برميل يوميا حتى الآن.

وفي هذا الإطار، أكد سيفين شيميل مدير شركة "في جي أندستري" الألمانية، أن الزيادات في الإمدادات النفطية من خارج "أوبك+" تكبح مكاسب الأسعار، موضحا أن على مدى العقد الماضي أصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط الخام على مستوى العالم ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى التكسير الهيدروليكي في التكوينات الصخرية.

وأوضح أن الإنتاج الأمريكي بلغ 14.7% من إنتاج النفط الخام العالمي في عام 2022، مضيفا أن على الرغم من تقدمها في الإنتاج لا تزال الولايات المتحدة متأخرة في الاحتياطيات المتبقية المؤكدة تحت الأرض، لتحتل المرتبة السابعة عالميا.

من ناحيته، ذكر ماركوس كروج كبير محللي شركة "أيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، أن هناك توافقا بين المحللين الدوليين بنسبة كبيرة على أنه لا يزال الطلب على النفط مرتفعا على مستوى العالم على الرغم من الجهود المبذولة لتقليل الاعتماد عليه، ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك حتى عام 2030، وربما بعد ذلك.

وأشار إلى الدور المحوري لتحالف "أوبك+" في إدارة المعروض العالمي والحفاظ على العمل الجماعي للمنتجين، لافتا إلى انضمام البرازيل للتحالف وعدم ممانعة "أوبك" في حالة رغبت أنجولا في العودة للمنظمة، مبينا أن بنك جولدمان ساكس يتوقع متوسطا لأسعار النفط الخام 85 دولارا للبرميل في العام الجاري لخام برنت.