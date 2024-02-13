"تاسي" يعزز مكاسبه للجلسة الـ 9 فوق مستويات 12400 نقطة والسيولة عند 11.4 مليار ريال

عزز مؤشر "تاسي" سلسلة ارتفاعه للجلسة التاسعة بمكاسب 108 نقاط ليبقى عند أعلى مستوياته منذ أغسطس 2022 مغلقا عند 12404 نقاط بنحو 0.88 %. وجاء الارتفاع مصحوبا بتحسن في السيولة لتبقى عند أعلى مستوياتها منذ مايو بقيمة 11.5 مليار ريال، إلا أن نمو السيولة تباطأ بشكل لافت ليبلغ 4 % مقابل 39 % في الجلسة السابقة. واستطاعت معظم الأسهم المشاركة في الأداء الايجابي بخلاف الجلسة السابقة حينما كانت أكثر الشركات متراجعة.

وبعد إغلاق السوق ظهرت بيانات التضخم في الولايات المتحدة بأعلى من التوقعات ما يقلل من توقعات خفض أسعار الفائدة في وقت قريب، ما يؤثر سلبا في معنويات المتعاملين، خاصة أن التحركات الإيجابية التي كانت تتمتع بها الأسواق خلال الاشهر القليلة الماضية كانت مدفوعة بتوقعات خفض أسعار الفائدة في النصف الأول من العام الجاري.

من ناحية فنية، تستند السوق إلى 12344 كنقاط دعم، واستمرار الحفاظ عليها يبقي فرص وصول السوق إلى مستويات 12510 على الأقل.

الأداء العام للسوق

افتتح مؤشر "تاسي" عند 12299 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 12413 رابحا 0.95 %، في نهاية الجلسة أغلق عند 12404 نقاط رابحا 108 نقاط بنحو 0.88 %. وارتفعت السيولة 4 % بنحو 458 مليون لتصل إلى 11.5 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 3 % بواقع عشرة ملايين لتبلغ 388 مليون سهم متداول. أما الصفقات فارتفعت 2 % بنحو 15 ألف سهم لتصل إلى 655 ألف صفقة

أداء القطاعات

تراجعت ثمانية قطاع مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المرتفعة "الطاقة" بنحو 2.6 %، يليه "الخدمات المالية" بـ2.5 %، وحل ثالثا "البنوك" 1.53 %، بينما تصدر المتراجعة "السلع الرأسمالية" بواقع 1.33 %، ثم "الإعلام والترفيه" بمقدار 1.22 %، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" 1.16 %.

وكان الأعلى تداولا، قطاع الطاقة بنحو 16 % بقيمة 1.8 مليار ريال، يليه "البنوك" 13 %، ما يمثل 1.5 مليار ريال، وحل ثالثا "المواد الأساسية" 12 % بنحو 1.4 مليار ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "تنمية" بنحو 9.89 % ليبلغ 122.20 ريال، يليه "سلامة" بـ8.70 % ليصل إلى 26.85 ريال، وحل ثالثا سهم "الباحة" 7.14 % حيث أغلق عند 0.15 ريال.

في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "لومي" بواقع 5.13 % ليغلق عند 114.60 ريال، يليه "عذيب" بـ3.96 % إلى 80.10 ريال، وحل ثالثا سهم "كابلات الرياض" بمقدار 3.87 % ليقفل عند 114.40 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "أرامكو" بقيمة مليار ريال، يليه "سال" بنحو 922 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بـ476 مليون ريال.

أداء السوق الموازية

ارتفع مؤشر "نمو" 73 نقاط بنحو 0.29 % لتغلق عند 25378 نقطة. وزادت قيمة التداول 8 % ما يعادل 2.4 مليون إلى 33.2 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 36 % بواقع 490 ألف لتبلغ 1.8 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2447 ألف صفقة متراجعة 442 صفقة بمقدار 15 %.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الراشد للصناعة" بنحو 6 % ليبلغ 35 ريالا، يليه "موبي للصناعة" بـ4.9 % ليصل إلى 10.28 ريال، وحل ثالثا سهم "حديد الرياض" 4.8 % حيث أغلق عند 23.56 ريال.

في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "بلدي" بواقع 8.66 % ليغلق عند 143.40 ريال، يليه "أكاديمية التعلم" بـ6.53 % إلى 8.88 ريال، وحل ثالثا سهم "الوطنية للبناء والتسويق" بمقدار 5.42 % مقفلا عند 262 ريالا.

وكان الأعلى تداولا "عزم" بقيمة 8.6 مليون ريال، ثم "جاهز" بـ7.1 مليون ريال، وحل ثالثا "أكاديمية التعلم" بمبلغ مليوني ريال.

وحدة التحليل المالي