"أسمنت الشمالية" تبيع حصتها في شركة خبراء الأسمنت للتطوير بـ 55 مليون دولار

وقعت شركة أسمنت المنطقة الشمالية اتفاقية بيع كامل حصصها، التي تمثل 50 % من شركة خبراء الأسمنت للتطوير والاستثمار المالكة 51 % من الاستثمار المشترك بمصنع الكبيسة في العراق إلى شركة إيه إم بي جلوبال تريدينج الإماراتية بقيمة 55 مليون دولار.

وأوضحت الشركة في بيان، أنها تهدف من الصفقة إلى الدخول في شراكات استراتيجية أخرى تمكنها من التوسع في الاستثمار في الأسواق الواعدة.