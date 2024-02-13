"بنك الرياض" يوزع 2.24 مليار ريال أرباحا نقدية للنصف الثاني

أعلن بنك الرياض توزيع 2.24 مليار ريال أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2023. وبين البنك عبر بيان في "تداول"، أن حصة التوزيع بلغت 0.75 ريال بعد خصم الزكاة موزعة على 2.99 مليار سهم.

وأوضح البنك أن أحقية الأرباح للنصف الثاني لعام 2023 ستكون لمساهمي البنك المسجلين لدى "إيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد اجتماع الجمعية العامة.