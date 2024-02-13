"بنك الرياض" يوزع 2.24 مليار ريال أرباحا نقدية للنصف الثاني

أعلن بنك الرياض توزيع 2.24 مليار ريال أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2023. وبين البنك عبر بيان في "تداول"، أن حصة التوزيع بلغت 0.75 ريال بعد خصم الزكاة موزعة على 2.99 مليار سهم.
وأوضح البنك أن أحقية الأرباح للنصف الثاني لعام 2023 ستكون لمساهمي البنك المسجلين لدى "إيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد اجتماع الجمعية العامة.
|بند
|توضيح
|مقدمة
|يعلن بنك الرياض عن توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2023.
|تاريخ توصية مجلس الإدارة
|1445-08-02 الموافق 2024-02-12
|إجمالي المبلغ الموزع
|2,246,250,000 ريال
|عدد الأسهم المستحقة للأرباح
|2,995,000,000
|حصة السهم من التوزيع
|0.75 ريال بعد خصم الزكاة
|نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%)
|% 7.5
|تاريخ الأحقية
|تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للبنك (والذي سيتم تحديده لاحقا) والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.
|تاريخ التوزيع
|سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق
|اسم الجهات الرسمية الأخرى وتفاصيل عدم ممانعتها على التوصية أو القرار
|تجدر الإشارة بأنه قد تم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2023.
|معلومات إضافية
|نود أن نلفت عناية السادة المساهمين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.
وينوه البنك أنه وحرصا على حقوق مساهميه الكرام الذين لم يقوموا خلال الفترات السابقة باستلام ارباح اسهمهم، فقد تم أدراج خاصية البحث عن أرباحهم على موقع البنك.
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