الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات على الشركات الصينية والهندية بسبب علاقاتها مع روسيا

يقترح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على ثلاث شركات صينية وشركة هندية واحدة كجزء من أحدث إجراءاتها لتدمير آلة الحرب الروسية.

وإذا وافقت الدول الأعضاء على الخطة، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها الشركات في الصين والهند لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وتعد هذه الشركات، إلى جانب واحدة في هونج كونج، من بين 21 كيانًا مدرجًا حديثًا في وثيقة المفوضية الأوروبية.

وعندما اقترحت المفوضية استهداف الشركات الصينية في العام الماضي، تراجعت تحت ضغط من حكومات الاتحاد الأوروبي، التي يجب أن توافق بالإجماع على هذه الإجراءات. وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت إن بكين قدمت تطمينات بأنها لا تدعم العمليات العسكرية الروسية. وبموجب الإجراءات المقترحة، سيتم منع الشركات الأوروبية من التعامل مع الشركات المدرجة، حيث تكثف بروكسل جهودها لتجنب أي التحايل على قيودها، وخاصة توريد المكونات الإلكترونية التي يمكن إعادة استخدامها لاستخدامها في أنظمة الأسلحة.

"من المناسب أيضًا أن تدرج في تلك القائمة بعض الكيانات الأخرى في دول ثالثة التي تدعم بشكل غير مباشر المجمع العسكري والصناعي الروسي". . . من خلال التجارة في مثل هذه المكونات"، إلى جانب المزيد من الشركات الروسية، كما تقول الوثيقة.

وسيحظر الاقتراح أيضًا تصدير المكونات المستخدمة في تصنيع الطائرات بدون طيار إلى روسيا. وستكون حزمة العقوبات، التي من المتوقع أن تتم الموافقة عليها قبل الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في 24 فبراير، هي الثالثة عشرة التي يوافق عليها الاتحاد الأوروبي. وستصل قائمة الشركات الخاضعة للعقوبات إلى 643 شركة في حال الموافقة عليها.

وتشمل الأسماء الجديدة أيضًا شركات في سريلانكا وتركيا وتايلاند وصربيا وكازاخستان. وستكون العقوبات المفروضة على شركة هندية حساسة بشكل خاص لأن البلاد حليف للولايات المتحدة وتتفاوض على اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.

ردت نيودلهي على انتقادات بأنها تشتري بشكل قانوني النفط الروسي الرخيص الخاضع للعقوبات وترسل منتجات مكررة منه إلى الاتحاد الأوروبي.