تبوك والباحة أعلى مناطق السعودية ارتفاعا في أسعار العقارات بدعم «نيوم» والمشاريع السياحية

تصدرت منطقتا تبوك والباحة المناطق السعودية في ارتفاع أسعار العقارات خلال الربع الرابع من العام الماضي على أساس سنوي.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، تأتي هذه الارتفاعات مع استفادة منطقة تبوك من حركة الإنشاءات الضخمة في مدينة نيوم المتوقع أن تبلغ استثماراتها 500 مليار دولار، ومنطقة الباحة من المشاريع السياحية التي تستهدف المنطقة.

وبحسب التحليل، الذي استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت أسعار العقارات في المنطقتين 4.9 % و1.6 %، مدفوعة بارتفاع العقارات السكنية بمعدلات أعلى بلغت 5.3 % و3 % على الترتيب، ليكون الطلب على السكن المحرك الرئيس لارتفاع الأسعار مع الطفرة الاقتصادية في البلاد وجذب عديد من الشركات التى يحتاج موظفوها لمساكن، إلى جانب برامج التمويل السكني الضخمة التي بلغت ذروتها عقب كورونا، مع استهداف رفع نسب تملك المواطنين لمساكنهم.

وخلال 2023، ارتفعت أسعار العقارات 0.7 %، وهو رابع صعود سنوي على التوالي، ما ترتب عليه تزايد الطلب على العقارات، فيما كان 2019 آخر الأعوام انكماشا في الأسعار مع التباطؤ الاقتصادي حينها.

ارتفعت أسعار العقارات خلال 2023 متأثرة بصعود أسعار "السكنية" 1.1 %، بينما انخفض القطاعان التجاري 0.1 % والزراعي 0.3 %.

من بين العقارات السكنية، ارتفعت الأراضي السكنية والشقق 1.1 %، و0.8 % على التوالي، بينما تراجعت أسعار الفلل والعمائر 3.2 %، و0.9 % على الترتيب.

ويمكن تفسير ارتفاع أسعار الشقق مع ارتفاع الطلب عليها في ظل تغير ثقافة السكن في البلاد من قبل المواطنين، بجانب الزيادة الكبيرة في أعداد المقيمين الذين يفضلون هذا النوع من السكن.

وحدة التحليل المالي