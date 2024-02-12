319 ريالا قيمة كرة "برو لندن" المستخدمة في الأدوار الإقصائية لأبطال أوروبا

تبلغ قيمة الكرة "برو لندن"، التي أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم أنها ستكون الكرة المستخدمة في الأدوار الإقصائية للنسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، وصولا إلى المباراة النهائية، 85 دولارا (319 ريالا).

وتنطلق غداً منافسات المراحل الإقصائية من دوري أبطال أوروبا بمواجهات ذهاب ثمن النهائي، حيث علق الاتحاد الأوروبي على سر اختيار الألوان الحمراء والصفراء الناصعة مع وضع صورة لأسدين على الكرة، قائلاً: "الكرة المصنعة من شركة أديداس الألمانية تحتفي بمدينة لندن من خلال رسومات نابضة بالحياة تضم أسدين يزأران ويتقاتلان بين النجوم".

وأضاف "أما الأسد فيرمز إلى التاريخ والثقافة الغنية لإنجلترا وعاصمتها لندن، وهو كذلك يرمز للشجاعة وقوة اللاعبين وعظمة الكأس الأكثر شهرة في كرة القدم الأوروبية".

وحول المميزات الفنية لكرة "برو لندن" توضح شركة "أديداس" الألمانية المصنعة للكرة "تتميز الكرة بتقنيات مصممة لتوفير أكبر قدر من الدقة المتناهية للاعبين".

وأتمت "سيوفر نسيج (PRISMA) المبتكر لأفضل لاعبي أوروبا مزيدا من الدقة، أما الطلاء الخارجي فيوفر قبضة آمنة وتحكماً كاملاً ويضمن البناء السلس".

يذكر أن نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، سيقام في ملعب "ويمبلي" بالعاصمة لندن.

وقرر الاتحاد الأوروبي ذهاب 1 % من صافي مبيعات الكرات إلى الجمعية الخيرية Common Goal، للمساعدة على دفع التغيير الاجتماعي ودعم مجتمعات كرة القدم الشعبية في جميع أنحاء العالم.