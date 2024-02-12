تراجع أرباح «أسمنت اليمامة» 14 % في 2023 بفعل انخفاض الطلب وارتفاع مصاريف التمويل

انخفضت الأرباح الصافية لشركة أسمنت اليمامة في عام 2023 بنحو 14 % إلى 304 ملايين ريال مقابل 356 مليون ريال في العام السابق.

وأرجعت الشركة في بيان، سبب تراجع الأرباح إلى انخفاض كمية وقيمة المبيعات مع انخفاض الطلب المحلي، وارتفاع مصاريف التمويل.

من جهة أخرى، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2023، بواقع ريال للسهم بإجمالي مبلغ 202.5 مليون ريال، حيث سيتم دفع الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، التي سيحدد موعدها في وقت لاحق.