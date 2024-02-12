7 شركات تحصل على رخص محاجر مواد بناء لاستغلال خام البحص من مجمع الأسياح

فازت سبع شركات في منافسة الحصول على رخص محاجر مواد بناء، لاستغلال خام البحص من مجمع الأسياح في منطقة القصيم، وفقا لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وأوضحت أن الشركات الفائزة هي: شركة أفلاء الريس للصناعة، وشركة الإمداد الرائد للأسمنت، وشركة الروسان للمقاولات، وشركة الفوزان للتجارة والصناعة، وشركة صالح عبدالرحمن اللحيدان للمقاولات، وشركة عبدالإله بن عبدالرحمن الحسين وشريكه للنقليات، وشركة فن رتاج للمقاولات العامة.

وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسلمت 28 طلبا للمشاركة في المنافسة عبر "منصة تعدين"، وقد اجتاز التأهيل 26 طلبا لاشتراطات التأهيل، وتضمنت مراحل المنافسة أربع مراحل: بدأت باستقبال الطلبات والإعلان عن تأهيل المتنافسين وعقد ورش عمل للشركات المؤهلة وبرنامجا للزيارة الحقلية، ثم البدء في عملية المزايدة على المواقع، وأخيرا إعلان أسماء الشركات الفائزة.