140 مليار دولار قيمة متوقعة لسوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط بحلول 2027

مع التوقعات بوصول قيمة قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 57 مليار دولار في 2026، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11 %، أطلقت شركة فلكستوك، خدمات التوسع الأقليمي.

الشركة تعمل على دفع نمو سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة من خلال إتاحته الفرصة للتجار بالتوسع في أسواق جديدة، ما يسهم في تحقيق القيمة التجارية الإجمالية المتوقعة للقطاع في المنطقة بحلول 2027، التي تبلغ 140 مليار دولار.

وتشتمل منصة فلكستوك المختصة بتوفير حلول التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، على مزايا مهمة لتوفير تجربة سلسة للتجار، بما في ذلك إمكانية تنفيذ جميع الإجراءات التي تضمن للشركات سهولة أكبر في توسيع نشاطها التجاري من وإلى السعودية ومصر والإمارات، إضافة إلى الشحن الدولي، والتخليص الجمركي، والالتزام بالرسوم الجمركية والامتثال التجاري، وحلول الدفع الإلكترونية، وغير ذلك.

وتشمل خبرة فلكستوك مجال العمليات المحلية، بدءا من إمكاناتها في التخزين و تخضير الطلبات، ووصولا إلى تسليم المنتجات للمستهلك النهائي، إضافة إلى تقديم خدمة عملاء متطورة للمستهلك المحلي بما يضمن حصوله على تجربة سلسة.

وخلال ثلاثة أشهر فقط من إطلاق المنصة الجديدة، نجحت فلكستوك في مساعدة عشرات التجار على توسيع نطاق عملياتهم في المنطقة وتعزيز قاعدة العملاء وزيادة أرباحهم، ما يؤكد على الكفاءة الكبيرة لعمليات المنصة.

وينشط هؤلاء التجار في عديد من القطاعات، بما في ذلك الأزياء ومستحضرات التجميل والإكسسوارات المنزلية. كما أسهمت المنصة في إتاحة الفرصة لتدفق الإيرادات الجديدة لهم.

تسعى فلكستوك لضم أكثر من 1500 تاجر إلى المنصة خلال الأعوام القادمة وتتوقع الشركة مبيعات سنوية من هذه الخدمة لأكثر من 1.4 مليار دولار أمريكي بحلول 2026.

من جهته، قال محمد مسعد، الرئيس التنفيذي لشركة فلكستوك "لا يقتصر عمل المنصات الإلكترونية على تقديم الخدمات اللوجستية، بل لا بد أن يشمل أيضا إتاحة الفرصة للتجار للتوسع في أسواق أخرى".