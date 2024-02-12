ارتفاع أسعار العقارات في السعودية 0.6 % خلال الربع الرابع من 2023 بسبب "السكني"

ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية 0.2 % في الربع الرابع من 2023، متأثرا بارتفاع أسعار القطاع السكني 0.6 %، بينما انخفض القطاع التجاري 0.5 % والزراعي 0.1 %، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

ارتفاع العقارات السكنية جاء نتيجة صعود أسعار الأراضي السكنية 0.7%، خاصة مع تأثيرها الكبير في المؤشر نتيجة ثقل وزنها، كما ارتفعت أسعار الشقق 0.1 % والعمائر 0.9 % والفلل 3.8 % والبيوت 0.3 %.

على الجانب الآخر، تراجعت أسعار العقارات التجارية 0.5 % نتيجة انخفاض أسعار الأراضي التجارية 0.5 % والمعارض التجارية 0.9 %، بينما استقرت أسعار العمائر التجارية والمراكز التجارية.

ونتج انخفاض القطاع الزراعي بنسبة 0.1 % عن تراجع أسعار الأراضي الزراعية بالنسبة نفسها.