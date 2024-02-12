"صافولا": 4 عناصر متكاملة خلف توصية توزيع حصة الشركة في "المراعي"

أعلنت مجموعة صافولا أن الإعلان السابق بخصوص توصية مجلس إدارتها بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وتوزيع كامل حصتها البالغة 34.52 % من أسهم المراعي لمساهميها المستحقين، يمثل هيكل مترابط يشتمل على أربعة عناصر رئيسة متكاملة وهي (زيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق الأولوية، سداد الديون، وتخفيض رأس المال، وتوزيع كامل حصة صافولا في المراعي لمساهمي صافولا المستحقين).

وأضافت المجموعة في بيان على "تداول" أن الهدف من الإفصاح للمساهمين على ذلك النحو جاء لتزويد المساهمين بالصورة الشاملة للعلاقة المترابطة بين هذه العناصر الأربعة للعملية مجتمعة. علما أن هذه العملية ستخضع لموافقة الجهات النظامية والجمعية العامة للمساهمين كما تم الإشارة إلى ذلك في الإعلان السابق.

وأضافت أنه لا يمكنها تحديد الأثر المالي في الوقت الراهن، وسيتم تحديد الأثر المالي لكل جزء من هذه العملية والإعلان عنه مع الإعلانات عن التطورات الجوهرية لهذه الصفقة في حينه بما فيها الموافقات اللازمة من الجهات النظامية والجمعية العامة للمساهمين.