"برج المعرفة" تعتزم إصدار صكوك مرابحة بقيمة 20 مليون ريال

أعلنت شركة برج المعرفة التجارية عزمها إصدار صكوك مرابحة مقومة بالريال بقيمة 20 مليون ريال وذلك لتعزيز رأس المال العامل والتوسعات الرأسمالية للشركة لدعم أنشطة الشركة التشغيلية وغرض التوسعات والاستثمار في عقارات الشركة كما أنه وفقا للدراسة التي أجرتها الشركة لطلب هذا التمويل، فإنه من المتوقع أن يحدث أثر مالي يتجاوز 20 مليونا خلال الثلاثة أعوام المقبلة.

ووفقا لبيان الشركة على "تداول" فقد قامت بتعيين شركة ترميز كبتل المالية كمدير الترتيب الوحيد، وذلك لأغراض إنشاء وإصدار وطرح الصكوك.