الأسهم السعودية تتطلع لمعطيات جديدة تخرجها من المسار العرضي وسط تباطؤ وتيرة صعود "تاسي"

تباطأت وتيرة ارتفاع مؤشر "تاسي" لتصل إلى ست نقاط منخفضة 83 % عن الجلسة السابقة لتغلق عند 12209 نقاط، وتعد المكاسب الأدنى في سلسلة الارتفاع الممتدة لسبع جلسات. ويأتي تباطؤ وتيرة النمو بعد اقتراب السوق من أعلى مستوياتها لهذا العام، وسبق وأن شهدت السوق تراجعات في مناسبتين خلال شهر من عند مستويات 12200 نقطة، ما يزيد قلق المتعاملين من تكرار حدوث ذلك، ما دفع بنشاط السوق للتراجع لتصل السيولة 7.9 مليار ريال متراجعة 1.4 مليار عن الجلسة السابقة.

وتتطلع السوق لمعطيات جديدة تخرج السوق من المسار العرضي الذي سيطر عليها في الفترة الأخيرة، ودون محفزات إيجابية قد تجد السوق نفسها معرضة للضغوط البيعية.

الأداء العام للسوق

افتتح مؤشر "تاسي" عند 12223 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 12272 كاسبا 0.57 %، بينما الأدنى عند 12179 نقطة فاقدا 0.19 %، وفي نهاية الجلسة أغلق عند 12209 نقاط رابحا ست نقاط ما يعادل 0.05 %. وتراجعت السيولة 15 % بنحو 1.4 مليار لتصل إلى 7.9 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 21 % بواقع 71 مليون سهم لتبلغ 274 مليون سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 10 % بنحو 57 ألف سهم لتصل إلى 500 ألف صفقة

أداء القطاعات

تراجع 11 قطاعا مقابل ارتفاع البقية، تصدر المرتفعة "الأدوية" بنحو 2.77 %، يليه "السلع الرأسمالية" بـ2.76 %، وحل ثالثا "النقل" بمقدار 2.43 %. بينما تصدر المتراجعة "الرعاية الصحية" بواقع 1.38 %، ثم "السلع طويلة الأجل" بـ0.97 %، وحل ثالثا "الاتصالات" 0.97 %.

وكان الأعلى تداولا، قطاع المواد الأساسية بنحو 14 % بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه "النقل" 13 %، ما يمثل مليار ريال، وحل ثالثا "البنوك" 10 % بنحو 803 ملايين ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "عذيب للاتصالات" بنحو 10 % ليبلغ 75.90 ريال، يليه "سال" بـ9.97 % ليصل إلى 273.60 ريال، وحل ثالثا سهم "أنابيب" 9.96 % حيث أغلق عند 161.20 ريال.

في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "دله الصحية" بواقع 3.4 % ليغلق عند 176 ريالا، يليه "رعاية" بـ3.29 % إلى 193.80 ريال، وحل ثالثا سهم "السعودي الألماني" بمقدار 3 % ليقفل عند 123 ريالا.

وكان الأعلى تداولا سهم "سال" بقيمة 827 مليون ريال، يليه "أرامكو" بنحو 392 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بـ376 مليون ريال.

أداء السوق الموازية

تراجع مؤشر "نمو" 148 نقطة بنحو 0.58 % لتغلق عند 25300 نقطة. وانخفضت قيمة التداول 7 % ما يعادل 1.8 مليون إلى 25.7 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 46 % بواقع 1.2 مليون سهم لتبلغ 1.4 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2164 صفقة متراجعة 517 صفقة بمقدار 19 %. وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "ألف ميم ياء" بنحو 8.3 % ليبلغ 60 ريالا، يليه "حديد الرياض" بـ4.75 % ليصل إلى 22.50 ريال، وحل ثالثا سهم "الناقول" 4.12 % حيث أغلق عند 50.50 ريال.

في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "آفاق الغذاء" بواقع 8.9 % ليغلق عند 49 ريالا، يليه "أمواج الدولية" بـ7.7 % إلى 52.40 ريال، وحل ثالثا سهم "جاهز" بمقدار 5 % مقفلا عند 31 ريالا.

وحدة التحليل المالي