160 شركة مرخصة تتنافس على استقطاب حجاج الداخل لموسم 1445

فيما أعلنت وزارة الحج والعمرة، فتح باب التسجيل للحجاج "من داخل السعودية"، بأداء الحج لموسم 1445، تتنافس 160 شركة مرخصة على استقطاب حجاج الداخل.

وتقصت "الاقتصادية" عن مواعيد إغلاق التسجيل للحج، وحيث تبين من خلال خدمة المستفيدين، أن التسجيل سيستمر حتى انتهاء الباقات وبحد أقصى 15 شعبان.

وأتاحت الوزارة، إمكانية الدفع، إما بدفع كامل المبلغ عند التسجيل أو من خلال الدفع الجزئي، على ثلاث دفعات شريطة أن تنتهي الأقساط قبل بدء الحج، حيث تكون الدفعة الأولى 20 % والدفعة الثانية 40 % والدفعة الثالثه 40 % من إجمالي المبلغ، وفي حال التعثر عن سداد الأقساط سيلغى التسجيل ويسترد المبلغ.

وحددت وزارة الحج والعمرة، أربع باقات مختلفة "1.2.3.4" تختلف بحسب الإقامة والخدمات المقدمة،"باقة1" تبدأ بأسعار 10,366.10ريال في مخيمات تم تطويرها لتقديم خدمة راقية وذات مستوى مريح للحاج، "باقة2" تبدأ بأسعار من 8,092.55 ريال مخيمات الضيافة في مشعر منى، "باقة3" تبدأ بأسعار 13,150.25ريال، في الأبراج الستة في منى ومتميزة بموقعها قرب جسر الجمرات.

أما "باقة 4" فتبدأ من 3,984.75 ريال، تقدم خدمة للحاج ضمن النطاق الاقتصادي، حيث لا يوجد سكن يوم التروية وأيام التشريق في مخيمات مشعر منى، والسكن يقتصر فقط في عمائر مرخصة تقع خارج منى.