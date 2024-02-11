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إنفوجرافيك

تمويلات قطاع الذكاء الاصطناعي تهبط إلى أدنى مستوى منذ 2020

تمويلات قطاع الذكاء الاصطناعي تهبط إلى أدنى مستوى منذ 2020

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