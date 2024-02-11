ارتفاع أرباح "برغرايززر" 355 % خلال 2023 إلى 12 مليون ريال

إجمالي الربح: ارتفع بنسبة 24 ٪ بسبب زيادة متوسط المبيعات لكل فرع، وارتفع هامش الربح الإجمالي من 27.2 ٪ في العام الماضي إلى 30.1 ٪ في العام الحالي. انخفضت تكاليف المواد الغذائية وتكاليف العمالة وارتفعت تكاليف الاستهلاك والإيجار والمرافق ونفقات الصيانة.

مصاريف البيع: ارتفعت بقيمة 7.5 مليون ريال سعودي، أو بنسبة 20.3 ٪ ويعود ذلك بشكل رئيس إلى زيادة رسوم التوصيل الناتجة عن زيادة المساهمة في قنوات البيع الالكتروني بما في ذلك تطبيقات التوصيل.

المصاريف الإدارية: انخفضت بقيمة 1.1 مليون ريال سعودي، أو بنسبة 4.3 ٪ ويعود ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض القوى العاملة والجهود المبذولة لاستخدام الموارد الحالية بكفاءة اعلى

أخرى: ارتفعت تكاليف التمويل بمبلغ 30 ألف ريال، والخسارة الناتجة عن شطب الممتلكات والمعدات بمبلغ 728 ألف ريال أو ما نسبته 73.9 ٪، و زيادة الإيرادات الأخرى بمبلغ 203 ألف ريال.