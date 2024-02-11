ارتفاع أرباح "برغرايززر" 355 % خلال 2023 إلى 12 مليون ريال

أعلنت شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر" ارتفاع صافي الربح نهاية العام 2023 إلى 12 مليون ريال مقابل 2.7 مليون ريال في العام الماضي بنسبة 355.5 %.
وأوضحت الشركة في بيان على "تداول" أن الإيرادات ارتفعت بنسبة تقدر بنحو 12.2 % مقارنة بالعام الماضي ويعود ذلك بشكل رئيس إلى زيادة مبيعات الفروع وعدد العملاء. وأصبح عدد الفروع 102 فرع بنهاية العام الحالي مقارنة بـ 105 فروع في نهاية العام السابق حيث تمت إضافة عدد فرعين جديدة وتم إغلاق خمسة فروع خلال هذه الفترة.
|بند
|السنة الحالية
|السنة الماضية
|التغير %
|المبيعات/الإيرادات
|281,053,038
|250,436,084
|12.22
|إجمالي الربح (الخسارة)
|84,744,637
|68,310,131
|24.06
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|15,814,450
|5,735,270
|175.74
|صافي الربح (الخسارة)
|12,285,277
|2,696,972
|355.52
|إجمالي الدخل الشامل
|11,931,181
|2,194,027
|443.8
|إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)
|68,867,186
|56,936,005
|20.95
|ربحية (خسارة) السهم
|0.35
|0.08
|جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي
|بند
|توضيح
|يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق
|الإيرادات: ارتفعت بنسبة تقدر بحوالي 12.2 ٪ مقارنةً بالعام الماضي ويعود ذلك بشكل رئيس إلى زيادة مبيعات الفروع وعدد العملاء. أصبح عدد الفروع 102 فرع بنهاية العام الحالي مقارنة بـ 105 فروع في نهاية العام السابق حيث تمت إضافة عدد 2 فروع جديدة وتم إغلاق 5 فروع خلال هذه الفترة.
|يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى
|صافي الربح للشركة للعام الحالي بمقدار 9.6 مليون ريال سعودي، أي بنسبة 355.5 ٪ مقارنة بصافي الربح للعام السابق، وذلك للأسباب التالية:
إجمالي الربح: ارتفع بنسبة 24 ٪ بسبب زيادة متوسط المبيعات لكل فرع، وارتفع هامش الربح الإجمالي من 27.2 ٪ في العام الماضي إلى 30.1 ٪ في العام الحالي. انخفضت تكاليف المواد الغذائية وتكاليف العمالة وارتفعت تكاليف الاستهلاك والإيجار والمرافق ونفقات الصيانة.
مصاريف البيع: ارتفعت بقيمة 7.5 مليون ريال سعودي، أو بنسبة 20.3 ٪ ويعود ذلك بشكل رئيس إلى زيادة رسوم التوصيل الناتجة عن زيادة المساهمة في قنوات البيع الالكتروني بما في ذلك تطبيقات التوصيل.
المصاريف الإدارية: انخفضت بقيمة 1.1 مليون ريال سعودي، أو بنسبة 4.3 ٪ ويعود ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض القوى العاملة والجهود المبذولة لاستخدام الموارد الحالية بكفاءة اعلى
أخرى: ارتفعت تكاليف التمويل بمبلغ 30 ألف ريال، والخسارة الناتجة عن شطب الممتلكات والمعدات بمبلغ 728 ألف ريال أو ما نسبته 73.9 ٪، و زيادة الإيرادات الأخرى بمبلغ 203 ألف ريال.
|إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
|تم تعديل المسدد من القروض في قائمة التدفقات النقدية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2022م بمبلغ 944 ألف ريال سعودي، بسبب إعادة تصنيف وفصل تكلفة التمويل والمدفوعات من المسدد من القروض في تقارير التدفقات النقدية بتاريخ 31 ديسمبر 2022 بما يتماشى مع عرض العام الحالي. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الإيضاح رقم 30 في تقارير التدفقات المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2023
|معلومات إضافية
|نتيجة لتجزئة القيمة الاسمية للسهم الواحد من 10 ريالات سعودية للسهم الواحد إلى 1 ريال سعودي للسهم الواحد خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023، تم احتساب ربحية السهم للعام السابق بأثر رجعي عن طريق تعديل المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة لتعكس تأثير تجزئة الأسهم من 3.5 مليون إلى 35 مليون سهم.
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