أعلى توزيعات نقدية للبنك الأول منذ الاندماج بعائد 4.9 %

أعلن البنك السعودي الأول توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح النقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، بإجمالي المبلغ الموزع 2.01 مليار ريال، لتبلغ حصة السهم 0.98 ريال بعد خصم الزكاة، تمثل 9.8 % من القيمة الاسمية، بحسب بيان على موقع "تداول".

وعليه تصل التوزيعات النقدية عن 2023 نحو 3.82 مليار ريال (في حال تم إقرارها من الجمعية العمومية)، وهي أعلى توزيعات نقدية منذ اندماج بنكي ساب والأول معا في 2019.

وترتفع تلك التوزيعات 44 % عن 2022، ويرتفع عائد التوزيع النقدي من 3.4 % إلى 4.9 %، وفق إغلاق السهم أمس عند 37.9 ريال.

وذكر البنك في بيان على موقع "تداول"، أنه ستكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني للمساهمين المالكين لأسهم البنك بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية الذي سيتم الإعلان عن موعد انعقادها لاحقا. وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح في وقت لاحق.