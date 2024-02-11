"سلوشنز" توقع عقدا مع "سنتر 3" بقيمة 150 مليون ريال

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز" توقيعها اتفاقية إطارية مع شركة المراكز الرقمية للبيانات والاتصالات "سنتر 3" لتصميم وبناء البنية التحتية لـ POD ’s "قاعات مراكز البيانات" و MMR ’s "غرف تجميع البيانات" وأوضحت في بيان على "تداول" أن قيمة العقد 150 مليون ريال كسقف أعلى للاتفاقية، ولمدة ثلاثة أعوام، وسيظهر الأثر المالي على القوائم المالية للشركة بداية من الربع الثاني 2024.

يتضمن العقد شراء وتصميم وتنفيذ الكبائن وملحقاتها، وشراء وتصميم وتنفيذ الكابلات الهيكلية.

إضافة لشراء وتصميم وتنفيذ أبواب HAC (أبواب عزل مختصة) وملحقاتها، وشراء وتصميم وتنفيذ حل DCiM (أنظمة البنية التحتية لمراكز البيانات) والتكاملات ذات الصلة.

كما يتضمن العقد شراء وتصميم وتنفيذ الشبكات النشطة لدعم حل DCiM والحلول الأخرى إن أمكن، وشراء وتصميم وتنفيذ عناصر التجهيز الإضافية مثل الأقفاص وكاميرات CCTV وحوامل الكابلات الإضافية وسلال الكابلات وما إلى ذلك وفقا للمتطلبات.

علما أن شركة الاتصالات السعودية " إس تي سي" حيث المساهم الأكبر في كل من شركتي سلوشنز وسنتر 3، حيث تملك ما نسبته 79 % من أسهم سلوشنز، و100 % من أسهم سنتر 3.