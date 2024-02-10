ثروات أباطرة التكنولوجيا تقفز 127 مليار دولار منذ مطلع العام بدعم الأرباح القوية للشركات

حقق 10 من أباطرة التكنولوجيا في العالم زيادة في ثرواتهم بنحو 127 مليار دولار منذ مطلع العام الجاري، بدعم تحقيق شركاتهم نتائج مالية أفضل من التوقعات خلال الفصل الأخير من السنة المالية الماضية.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤشر بلومبرغ للمليارديرات والبيانات المالية للشركات المملوكة للأثرياء، ارتفعت القيمة السوقية لشركات التكنولوجية المشمولة في التقرير (7 شركات) 1.31 تريليون دولار منذ مطلع العام مدعومة من النتائج القوية للشركات.

تصدر الرابحين مارك زوكربيرغ بـ40.5 مليار دولار بعد ارتفاع قيمة شركة ميتا 287 مليار دولار (32%)، عقب ارتفاع أرباح الشركة للربع الأخير بأكثر من 200 % عند 14 مليار دولار.

ثانيا جيف بيزوس الذي ارتفعت ثروته 18.7 مليار دولار مع صعود قيمة شركة أمازون 201 مليار دولار (13 %)، بعد قفزة الأرباح الفصلية بأكثر من 3700 % إلى 10.6 مليار دولار مقابل 278 مليون دولار.

وحل جين سون هوانغ ثالثا بمكاسب سوقية 17.8 مليار دولار، مع ارتفاع قيمة "إنفيديا" 508 مليارات ريال (42 %)، وزادت ثروة ستيف بالمر 12.2 مليار دولار بالتزامن مع صعود قيمة "مايكروسوفت" 282 مليار دولار (10 %) وارتفاع الأرباح 33 % إلى 21.8 مليار دولار.

وزادت ثروة لاري إليسون 10 مليارات دولار، مع صعود قيمة "أوراكل" 11 % (33 مليار دولار)، وارتفعت ثروة مايكل ديل (شركة ديل) 6.5 مليار دولار، وإدوارد سيفرين (ميتا) 6.2 مليار دولار، وبيل جيتس (مايكروسوفت) 5.2 مليار دولار.

ومع ارتفاع قيمة ألفابت (جوجل) 3 % بما يعادل 59 مليار دولار، زادت ثروة لاري باج وسيرجي برين 4.9 و4.6 مليار دولار على التوالي، مع ارتفاع أرباح الشركة 52 % إلى 20.7 مليار دولار في الربع الأخير من العام المالي 2023.

وحدة التحليل المالي