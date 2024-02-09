مؤشر "S&P" يتجاوز 5 آلاف نقطة بعد بيانات التضخم المعدلة

بدأ المؤشر "S&P" مرتفعا اليوم وتجاوز عتبة 5 آلاف نقطة بعد أن أشارت بيانات إلى أن تعديل بيانات التضخم للعام الماضي جاء في أضيق نطاق ممكن، وهو ما يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 5.64 نقطة بنسبة 0.01 %، إلى 38731.97 نقطة، وصعد المؤشر "S&P" بواقع 6.26 نقطة بنسبة 0.13 %، إلى 5004.17 نقطة، كما ارتفع ناسداك المجمع 48.66 نقطة بنسبة 0.31 %، إلى 15842.38 نقطة.