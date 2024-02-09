"تاسي" يعود إلى ذروة أغسطس 2022 وقطاع الطاقة يغرد وحيدا بالتراجع

عاد "تاسي" في أدائه الأسبوعي لأعلى مستوياته منذ أغسطس 2022 ليغلق عند 12202 نقطة رابحا 288 نقطة بـ2.4 %، محققا أفضل أداء أسبوعي منذ شهر، وذلك بدعم شبه جماعي للقطاعات، ولم يتراجع إلا قطاع الطاقة وحيدا.

ورغم الأداء الإيجابي، إلا أن السيولة ارتفعت 2 %، ما لا يظهر مشاركة أكبر من قبل المتعاملين.

يأتي ذلك في ظل ترقب النتائج المالية للشركات التي لم يظهر معظمها، ما لا يدفع بالمتعاملين للنشاط بشكل أكبر قبل ظهور معطيات تساعد على تحديد الاتجاهات الاستثمارية في العام الجديد.

وفي نهاية الأسبوع، ظهرت ضغوط بيعية أفقدت السوق ثلثي مكاسبها المحققة أثناء جلسة الخميس، وزادت الضغوط في جلسة مزاد الإغلاق، ما قد تكون مؤشرا إلى تحديات ستواجهها السوق خلال الأسبوع المقبل من تزايد الضغوط البيعية.

فنيا، ستواجه السوق مقاومة عند 12320 نقطة، تجاوزها سيظهر استمرارية الزخم الإيجابي، ما يدفع بالسوق لتحقيق أداء أسبوعي إيجابي، ودون ذلك ستسيطر الضغوط البيعية على السوق من جراء عمليات جني الأرباح.



الأداء العام للسوق

افتتح مؤشر "تاسي" عند 12012 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 12274 رابحا 3 %، وفي نهاية الجلسة أغلق عند 12202 نقطة رابحا 288 نقطة بنحو 2.4 %.

وارتفعت السيولة 2 % بنحو 701 مليون ريال لتصل إلى 42.3 مليار ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 3 % بواقع 43 مليون سهم لتبلغ 1.5 مليار سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 4 % بنحو 95 ألف سهم لتصل إلى 2.5 مليون صفقة.



أداء القطاعات

تراجع الطاقة وحيدا بـ0.88 % مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنحو 11.2 %، يليه "الرعاية الصحية" بـ8.8 %، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" 7.4 %.

وكان الأعلى تداولا، قطاع البنوك بنحو 14 % بقيمة 6.2 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 13 % ما يمثل 5.5 مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 11 % بنحو 4.6 مليار ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الغاز" بنحو 22 % ليبلغ 82.30 ريال، يليه "عذيب" بـ21 % ليصل إلى 69 ريالا، وحل ثالثا سهم "الكيميائية" 21 % حيث أغلق عند 5.46 ريال.

في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "أديس" بواقع 6.5 % ليغلق عند 19.20 ريال، يليه "السعودي الفرنسي" بـ6.2 % إلى 38.05 ريال، وحل ثالثا سهم "الجزيرة ريت" بنحو 4 % ليقفل عند 18.54 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم أرامكو بقيمة ملياري ريال، يليه "الراجحي" بنحو 1.7 مليار ريال، وحل ثالثا "سال" بـ1.4 مليار ريال.



السوق الموازية

ارتفعت "نمو" 257 نقطة في أسبوع بنحو 1 % لتغلق عند 25449 نقطة.

وسجلت قيمة التداول ارتفاعا بنحو 50 % بما يعادل 43 مليون إلى 129 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 49 % بواقع 2.7 مليون سهم لتبلغ 8.3 مليون سهم متداول، أما الصفقات فبلغت 13.4 ألف صفقة مرتفعة 827 صفقة بمقدار 7 %.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "أمواج الدولية" بنحو 11 % ليبلغ 51 ريالا، يليه "جروب فايف" بـ8 % ليصل إلى 35.15 ريال، وحل ثالثا سهم "أصول وبخيت" 8 % ليغلق عند 32.75 ريال.

في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "القمم" بواقع 14 % ليغلق عند 78.70 ريال، يليه "العبيكان" بـ7.7 % إلى 50 ريالا، وحل ثالثا سهم "لدن" بمقدار 6.3 % مقفلا عند 6.50 ريال.



وحدة التحليل المالي