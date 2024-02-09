الإعلان عن قائمة المطورين المؤهلين للمرحلة الخامسة من مشروعات الطاقة المتجددة

أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة " المشتري الرئيس" عن قائمة المطورين المؤهلين للمنافسة في المرحلة الخامسة من مشروعات الطاقة المتجددة، ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تُشرف على تنفيذه وزارة الطاقة.

وفي 12 نوفمبر 2023م، أصدرت الشركة السعودية لشراء الطاقة، طلبات التأهيل لمشروعات المرحلة الخامسة، والتي تبلغ سعتها الإجمالية 3700 ميجاواط وتشمل كلاً من:

- مشروع الصدّاوي للطاقة الشمسية، في المنطقة الشرقية، بسعةٍ تبلغ (2000) ميجاواط.

- مشروع المصع للطاقة الشمسية، في منطقة حائل، بسعةٍ تبلغ (1000) ميجاواط.

- مشروعٍ الحناكية (2) للطاقة الشمسية، في منطقة المدينة المنورة، بسعةٍ تبلغ (400) ميجاواط.

- مشروع رابغ (2) للطاقة الشمسية، في منطقة مكة المكرمة، بسعةٍ تبلغ (300) ميجاواط.

وتلقت الشركة في 5 ديسمبر 2023م، ما مجموعه (31) طلب تأهيل، تم تأهيل (23) شركة منها كأعضاء رئيسيين، وستقوم الشركة السعودية لشراء الطاقة، بدعوة الشركات التي تم تأهيلها لتقديم عروضها للمنافسة.

ويهدف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تُشرف عليه وزارة الطاقة، إلى زيادة إسهام مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء وإزاحة الوقود السائل، لتُشكّل هذه المصادر ما يقارب 50% من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بحلول عام ​ 2030م.

قائمة المطورين المؤهلين للمرحلة الخامسة من مشروعات الطاقة الشمسية:

عضو إداري، عضو إداري وفني، شركة جي إي أر آي، شركة إي دي إف للطاقة المتجددة، شركة جي إي كي تيرنا، شركة ماروبيني، شركة الخليج لتطوير الطاقة، شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الشركة السعودية للكهرباء، شركة إس بي آي سي هانجي لتطوير الطاقة الكهرومائية، شركة بناء طاقة للصين، شركة توتال للطاقة المتجددة، شركة جينكو للطاقة، شركة الجميح للطاقة والمياه، شركة سامسونج سي آند تي، شركة الفنار، شركة كهربال إف زد إي، شركة إيتوتشو، شركة كوريا للطاقة الكهربائية، شركة نبراس الطاقة، شركة نسما للطاقة المتجددة، شركة فاس للطاقة، شركة سميتومو، شركة بي قريم للطاقة، شركة بي جي إل للطاقة المتجددة.



