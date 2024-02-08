النمو «الصامت» للإمدادات يدفع أسواق النفط لاستيعاب علاوات المخاطر الجيوسياسية

استوعبت أسواق النفط علاوات المخاطر الجيوسياسية بسبب ما يسمى في السوق بـ"النمو الصامت" للإمدادات من الدول غير الأعضاء في "أوبك +"، بحسب ما أوضحه لـ"الاقتصادية" أندرو موريس مدير شركة "بويري" الدولية للاستشارات.

ونوه بأن أسعار الوقود المقطر في الساحل الغربي للولايات المتحدة قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ عدة أشهر في 7 فبراير الجاري نتيجة إحراق الغاز في منطقة لوس أنجلوس والطلب على الصادرات في أمريكا اللاتينية.

وتلقت أسعار الخام الدعم من تعثر المفاوضات بشأن إنهاء الحرب في غزة إضافة إلى ارتفاع أقل من المتوقع في مخزونات الولايات المتحدة، بينما تكبح قوة الدولار المكاسب وتوفر رياحا معاكسة.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لنمو الإنتاج الأمريكي هذا العام بمقدار 120 ألف برميل يوميا، إلى 170 ألفا، وتوقعت ألا يتم تجاوز الرقم القياسي المذهل للإنتاج في ديسمبر الماضي البالغ 1.3 مليون برميل يوميا حتى فبراير من عام 2025.

من جانبه، ذكر هيرويوكي كينوشيتا المحلل الياباني ومختص شؤون المصارف والطاقة، أن أسعار النفط الخام ارتفعت بعد وقت قصير من إعلان إدارة معلومات الطاقة عن زيادة المخزون بمقدار 5.5 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 2 فبراير، وهذا مقارنة بزيادة قدرها 1.2 مليون برميل في الأسبوع السابق.

وأشار إلى ارتفاع سعر النفط الخام بنحو 3 % هذا العام مع تقلص علاوة الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع تكاليف النقل إلى حد كبير بسبب توقعات الاقتصاد الكلي المختلطة مع ارتفاع إجمالي الفائدة المفتوحة عبر العقود الآجلة الرئيسة إلى أعلى مستوياتها منذ مارس 2022.

من ناحيتها، ذكرت ويني أكيللو المحللة الأمريكية في شركة أفريكان إنجنيرينج الدولية، أن العوامل الجيوسياسية في الوقت الحالي سواء ركزت على غزة أو الصراع في أوكرانيا أو النزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي تميل إلى إبقاء أسعار الطاقة مرتفعة.

ولفتت إلى أن تركيز السوق ينصب حاليا على أرقام التضخم الصينية وتأثيرها في فرص مزيد من التحفيز الاقتصادي من بكين، حيث يرى الاقتصاديون أن قبضة الانكماش تشتد مع توقع انخفاض التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 %.

وارتفعت أسعار النفط اليوم، بينما تتواصل المحادثات لمحاولة إنهاء الصراع الدائر في غزة والتوترات في الشرق الأوسط بشكل عام، التي تلقي بظلالها على السوق منذ أكتوبر.

كما دعمت مؤشرات على قوة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة الاتجاه الصعودي للسوق هذا الأسبوع. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.43 % إلى 79.55 دولار للبرميل.