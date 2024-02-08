المطاحن الحديثة تستعد للإدراج بأرباح متراجعة 11 % خلال 9 أشهر عند 151 مليون ريال

أعلنت شركة المطاحن الحديثة نشرة الإصدار الخاصة بطرح أسهمها في السوق الرئيسة، إذ قررت الشركة طرح 30 % من رأسمالها، على أن يكون تسجيل طلبات المؤسسات منتصف الشهر الجاري، وموعد اكتتاب الأفراد 5 مارس المقبل.

وبلغت أرباح شركة المطاحن الحديثة 233 مليون ريال بنهاية 2022 مسجلة ارتفاعا بنحو 193 % على أساس سنوي، فيما بلغت أرباحها نحو 150.6 مليون ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 متراجعة 11 % عن الفترة نفسها من 2022.

وبحسب تقرير وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، استند الى بيانات نشرة إصدار الشركة، بلغ هامش صافي الربح 23.8 % لعام 2022 بينما بلغ 21.8 % لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

ويعزى ارتفاع الأداء بنهاية 2022 إلى زيادة ايرادات المنتجات وبالأخص مبيعات النخالة الحيوانية على خلفية ارتفاع أسعارها إلى المستويات العالمية، إضافة إلى التوسع والاستثمار في البحث والتطوير في خطوط المنتجات الجديدة والحالية.

إيرادات من 3 منتجات

سجلت إيرادات الشركة بنهاية 2022 نحو 978 مليون ريال محققة ارتفاعا بنحو 76.2 % على أساس سنوي، بينما سجلت إيراداتها خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 نحو 691.1 مليون ريال، متراجعة بنحو 1.5 % عن الفترة المماثلة نفسها من عام 2022.

وتوزعت إيراداتها على ثلاثة منتجات رئيسة هي الدقيق، والأعلاف الحيوانية، والنخالة الحيوانية، وجاءت إيرادات الدقيق الأعلى بينها بنحو 402 مليون ريال بنهاية عام 2022 مسجلة ارتفاعا بـ44 % على أساس سنوي، وشكلت نحو 41 % من إجمالي الإيرادات، فيما سجلت إيراداتها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 نحو 305 ملايين ريال مثلت 44 %.

تليها الأعلاف الحيوانية بإيرادات بلغت 400 مليون ريال محققة ارتفاعا بنحو 102 % على أساس سنوي وبنحو 335 % مقارنة بعام 2020، ومثلت إيراداتها 41 % من إجمالي إيرادات 2022، فيما بلغت إيراداتها 303 ملايين ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي شكلت 44 %.

ثم تأتي إيرادات النخالة الحيوانية بـ176 مليون ريال بنهاية عام 2022 بارتفاع 129 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 وبنحو 179 % عن الفترة نفسها لعام 2020، ومثلت 18 % من إجمالي إيرادات 2022، فيما سجلت إيراداتها خلال الأشهر التسعة من 2023 نحو 82 مليون ريال مثلت 12 % من الإجمالي.

حصص السوق

تصدرت شركات المطاحن الأربع إمدادات دقيق القمح إلى السوق السعودية، فيما جاءت الشركة بأعلى معدل نمو سنوي من حيث الحجم بـ46.4 % ما زاد حصتها في السوق من 20 % عام 2021 إلى 24 % في 2022 من حيث الحجم وارتفعت من 18 % إلى 22 % من حيث القيمة.

إلى ذلك، جاءت شركة المطاحن الأولى في المرتبة الأولى لعام 2022 بحصة تقدر بـ28 % حجما و26 % قيمة في السوق، فيما جاءت شركتا المطاحن الثانية والرابعة بحصة قدرت بـ47 % من حيث الحجم و45 % من حيث القيمة خلال عام 2022.

يذكر أن الشركة أعلنت عن نيتها لطرح 24.5 مليون سهم تمثل 30 % من رأسمال الشركة في السوق الرئيسة للسوق المالية السعودية "تداول".

وحدة التحليل المالي