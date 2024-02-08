ضغوط المزاد تفقد «تاسي» ثلثي المكاسب والبنوك تدعم «المنطقة الخضراء»

حافظ مؤشر تاسي على سلسلة ارتفاعه للجلسة السادسة، على الرغم من تباين أداء القطاعات وموجة البيع في جلسة مزاد الإغلاق، ليغلق عند 12202 نقطة رابحا 36 نقطة ما يعادل 0.3 %. وشهدت السوق تراجع ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية بينما الأسهم ارتفعت 110 أسهم مقابل تراجع 108 أسهم، وفي جلسة المزاد تم تداول 363 مليون ريال لتنعكس سلبا على المؤشر بفقده 19 نقطة.

في المقابل الأداء الجيد للبنوك وشركات كبيرة أخرى أسهم في إبقاء "تاسي" في المنطقة الخضراء، متوافقا مع التحليل السابق، حيث أشير إلى قدرة السوق على الوصول إلى 12200 نقطة، وجاء الإغلاق بفارق نقطتين، وعودة الضغوط البيعية، التي ظهرت في جلسة المزاد وأثناء الجلسة ليفقد المؤشر نحو ثلثي المكاسب المحققة أثناء الجلسة.

الأداء العام للسوق

افتتح مؤشر تاسي عند 12174 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 12274 كاسبا 0.89 %، بينما الأدنى عند 12149 نقطة فاقدا 0.13 %، في نهاية الجلسة أغلق عند 12202 نقطة رابحا 36 نقطة بنحو 0.3 %. وتراجعت السيولة 12 % بنحو 1.3 مليار لتصل إلى 9.3 مليار ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 13 % بواقع 39 مليون سهم لتبلغ 346 مليون سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 17 ألف سهم بمقدار 3 % لتصل إلى 557 ألف صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية، تصدر المتراجعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 1.1 %، يليه "الطاقة" بـ1.1 %، وحل ثالثا "المواد الأساسية" 0.78 %، بينما تصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بنحو 2.33 %، ثم "الإعلام والترفيه" بـ2.25 %، وحل ثالثا "الخدمات المالية" 1.2 %.

وكان الأعلى تداولا قطاع البنوك بنحو 15 % بقيمة 1.4 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 13 %، ما يمثل 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 11 % بنحو مليار ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "عذيب للاتصالات" بنحو 9.87 % ليبلغ 69 ريالا، يليه "صافولا" بـ6.18 % ليصل إلى 49 ريالا، وحل ثالثا سهم "الوطنية للتعليم" 5.38 % حيث أغلق عند 168.60 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "السعودي الألماني" بواقع 3.5 % ليغلق عند 126.80 ريال، يليه "توبي" بـ3.5 % إلى 30.35 ريال، وحل ثالثا سهم "سابك للمغذيات الزراعية" بمقدار 2.42 % ليقفل عند 128.80 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم مصرف الراجحي بقيمة 536 مليون ريال، يليه "أرامكو" بنحو 507 ملايين ريال، وحل ثالثا "سال" بـ493 مليون ريال.

أداء السوق الموازية

تراجعت "نمو" 270 نقطة بنحو 1 % لتغلق عند 25449 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 17 % ما يعادل أربعة ملايين إلى 27.5 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 118 % بواقع 1.4 مليون سهم لتبلغ 2.7 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2681 صفقة مرتفعة 72 صفقة بمقدار 2.8 %.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "أمواج الدولية" بنحو 4.2 % ليبلغ 56.80 ريال، يليه "فش فاش" بـ4.2 % ليصل إلى 17.50 ريال، وحل ثالثا سهم "شور" 3.3 % حيث أغلق عند 66 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الرعاية المستقبلية" بواقع 6.5 % ليغلق عند 12.58 ريال، يليه "تدوير" بـ6.2 % إلى 9.85 ريال، وحل ثالثا سهم "عزم" بمقدار 4.8 % مقفلا عند 13.62 ريال.

وكان الأعلى تداولا "آيكتك" بنحو 6.7 مليون ريال، ثم "جاهز" بقيمة 4.9 مليون ريال، وحل ثالثا "فش فاش" بمبلغ 2.2 مليون ريال.

وحدة التحليل المالي