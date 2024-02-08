مؤشر نيكاي الياباني يغلق عند أعلى مستوياته في 34 عاما

أغلق المؤشر نيكاي الياباني عند أعلى مستوى في 34 عاما اليوم مرتفعا أكثر من 2 % بعد أن أشار مسؤول رفيع المستوى في بنك اليابان إلى أن أي تشديد للسياسة النقدية سيكون تدريجيا.

وأنهى المؤشر نيكاي الجلسة مرتفعا 2.06 % عند 36863.28 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ فبراير 1990، عندما كان ما يسمى باقتصاد "الفقاعة" في البلاد قد بدأ للتو في الانكماش.

وقال شينيتشي أوشيدا نائب محافظ بنك اليابان في خطاب ألقاه في منتصف جلسة التداول الصباحية إن الظروف مهيأة للخروج من التحفيز الضخم، ولكن "حتى لو أنهى بنك اليابان سياسة سعر الفائدة السلبية، فمن الصعب تخيل مسار يواصل فيه رفع سعر الفائدة بسرعة".

وانخفض الين مقابل نظرائه الرئيسين، ما وفر قوة إضافية إلى المؤشر نيكاي الذي يضم عددا كبيرا من الشركات المصدرة. فالعملة الأضعف تؤدي إلى تضخيم قيمة الإيرادات الخارجية وتجعل المنتجات أكثر قدرة على المنافسة.