29.5 مليون ريال أرباح "اليمامة للحديد" خلال الربع الرابع من 2023

سجلت شركة" اليمامة للصناعات الحديدية" أرباحا بقيمة 29.5 مليون ريال في الربع الرابع من 2023، مقابل خسائر بلغت 41.9 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة ارتفاع كمية وقيمة المبيعات في قطاع الكهرباء.

يعود السبب الرئيس لتحقيق الشركة صافي الربح الذي بلغ 29.549 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بصافي خسارة بلغت (41.900) مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات في قطاع الكهرباء بنسبة 15.13%، 11.89% على التوالي، وارتفاع كمية وقيمة المبيعات في قطاع الطاقة المتجددة بنسبة 564.22%، 757.37% على التوالي، وارتفاع أسعار بيع المنتجات في هذا القطاع بنسبة 29.08%. إضافة إلى ارتفاع كمية المبيعات في قطاع الإنشاءات بنسبة 3.09% وانخفاض تكلفة المبيعات في قطاعي الإنشاءات والكهرباء بنسبة 26.92%، 16.44% على التوالي.

على الرغم من ارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 2.707 مليون ريال وبنسبة 19.67% عن الربع المماثل من العام السابق نتيجة ارتفاع نسب الفوائد على التمويل عالميا.