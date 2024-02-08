7 مليارات ريال أرباح "السعودي الأول" في 2023 بارتفاع 45 %

أعلن البنك السعودي الأول تحقيق صافي ربح سبعة مليارات ريال خلال العام المالي 2023، بارتفاع 45% مقارنة بالعام 2022، والذي بلغ صافي الربح فيه 4.8 مليار ريال. ارتفع صافي الربح بنحو 45 %، يعود ذلك بشكل أساسي الى ارتفاع إجمالي دخل العمليات.

وقد قابل ذلك جزئيا زيادة في إجمالي مصاريف العمليات ومخصص الزكاة وضريبة الدخل ومخصص خسائر الائتمان المتوقعة. ارتفع إجمالي دخل العمولات الخاصة بنحو83 %، يعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وحجم النمو الذي نتج بشكل رئيس من القروض، ونتيجة لذلك ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة بنحو 40 %.

يعود سبب ارتفع إجمالي دخل العمليات بشكل رئيس نتيجة لارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الاتعاب والعمولات ودخل صرف العملات.